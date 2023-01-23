Ілон Маск шукає новий доход: нова підписка на твіттер без реклами

Твіттер збирається створити версію, яка буде виділятись відсутністю реклами. Таким чином компанія хоче поповнити свої доходи, завдяки купівлі преміального продукту своєї марки.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на The Guardian.

Ілон Маск, який зайняв місце голови компанії Twitter зазначив одну із проблем платвори. “Занадто помітна реклама”, як сказав американський винахідник. Інженер поставив собі задачу: збільшення доходу від своєї нової компанії, і для цього він вирішив створити нову підписку.

Нова підписка на IOs та Android буде дорожча, однак в ній не буде рекламних інтеграцій.

Така акцентованість на підписці аргументована тим, що наближається виплата боргу в 13 мільярдів доларів Ілона Маска, та якщо принаймні половина доходу твіттера до наступного економічного спаду не буде підпискою — компанія може не пережити.

Раніше Ілон Маск став найбагатішою людиною в історії.