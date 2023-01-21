Вирок — 12 років ув’язнення: кримського суддю засудили

За державну зраду засудили нового суддю в Криму. Осужденный залишився працювати в Криму після його анексування в 2014 році.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на вирок в Єдиному державному реєстрі рішень судового характера.

Російська верхівка після захоплення Криму почала підгинати під себе судову систему автономної республіки. В один із цих судів пішов нині засуджений минулий суддя Бахчисарайського районного суду. Він виконував свою роботу на основі законодавства Російської Федерації, наразі ж переховується від представників правоохоронних органів української держави. Колишньому судді вже визначили покарання: 12 років позбавлення волі. Зроблено вирок за відсутності засудженого через те що він ховається та ніяких заяв до судів не надає.

Раніше були оприлюднені докази продажу кримської землі.