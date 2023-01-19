Білий дім: Очікування оголошення додаткової допомоги Україні

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки очікує оголошення партнерів щодо допомоги українській державі у полномасштабному збройному конфлікті між ЗСУ та Збройними Силами Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України”.

Запланована зустріч у форматі “Рамштайн” обіцяє бути плодотворною щодо України. Кібрів вважає, що ця зустріч дасть додаткові внески у допомогу українській державі від партнерських держав з усього світу. Також він зазначив що США тримають зв’язок із безпосередніми союзниками та партнерами, які в них є по всьому світу.

Однак представник Білого дому зазначив, що кожна з країн, яка знаходиться на зустрічі має свої інтереси щодо власної безпеки, бо справа йде про війну, яка може розпочатись і на інших територіях світу.

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