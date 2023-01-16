Сумісні навчання РФ та Білорусі: задіяні всі полігони та аеродроми

У республіці Білорусь розпочались масштабні тренування із Збройними Силами Російської Федерації. Для цього були задіяні всі білоруські аеродроми та полігони республіки.

Повідомляє “Преса України” із посилання на Міністерство Оборони Білорусі.

16 січня 2023 року розпочались льотно-тактичні тренування військових армій Російської Федерації та республіки Білорусь. Зі сторони країни-агресора на ці тренування вийшли підрозділи повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Заявляється, що головна мета цього заходу — підвищення оперативної сумісності між збройними силами при виконанні сумісних тренувань.

У тренировці мають порушувати питання повітряної розвідки, патрулювання сумісного характера, авіаційна підтримка, висадка десанту, доставка вантажів.

Нагадуємо, республіка Білорусь втратила одне з джерел доходу.