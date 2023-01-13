Росзміщення розвідника НАТО: AWACS у Румунії

Спостережні літаки моделі AWACS буде розташовано на території румунської держави. НАТО збирається використати Румунію для тимчасового зберігання спостерігаючої військової авіації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на пресс службу НАТО.

Прибуття військової розвідувальної авіації планується на 17 січня 2023 року. Літаки будуть підтримувати присутність військових сил альянсу НАТО, та відстежуватимуть діяльність Збройних Сил Російської Федерації.

Війна, яка розпочалась між українською та російською державами загрожує безпеці Європи, тому альянс НАТО відрядив літаки, які будуть відстежувати активність військових сил Росії.

Розвідувальна система цих літаків спроможна виявити літаки на дистанції сотень кілометрів від розвідника, що робить цю авіацію дуже цінною для безпеки Європейського Союзу.

Читайте також, з Канади до України прилетів літак із інструкторами та обладненням.