Потяг Львів-Херсон: квитки на новий рейс вже у продажу

Новий потяг, який тримає свій шлях зі Львова у Херсон. Призначено новий рейс між містами України.

Повідомляє “Преса України”.

Використовуючи застосунок Укрзалізниці громадяни української держави можуть вже зараз купити квитки на новий рейс.

Потяг №110/109 Львів-Херсон піде в курс з 20 січня.

Починаючи з 20 січня, у парні календарні числа о16:12 цей потяг буде починати свій рух зі Львова, а у кінцеву точку — Херсон, від буде приїжджати наступного дня о 14:27, після цього вирушатиме назад у початкову точку, Львів, о 10:18.Також змінено графік проїзду потягу між Києвом та Херсоном. Потяг №102/101 з 19 січня вирушатиме до Києва о 22:14 та буде у Херсоні вже о 09:06. З 20 січня він буде відправлятись до Києва з Херсону о 10:06, та буде прибувати у місце призначення о 20:22.

Нагадуємо, Укрзалізниця змінила правила купівлі квитків онлайн.