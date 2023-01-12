Новий начальник поліції Черкащини: стало відомо хто він

Новий начальник поліції у Черкаській області. Ігор Клименко, який обіймає посаду голови Національної поліції призначив В’ячеслава Гуріна новим начальником Черкасько-обласної поліції.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук МВС України.

Черкащина вже показала свого нового голову поліції його співробітникам. Раніше він був начальником Головного слідчого управління НПУ. Через це в нового голови поліції Черкащини є багатий опит у цій сфері діяльності, а також, у роботі в оперативних та слідчих підрозділах.

Ці характеристики могли стати вирішальними, коли Ігор Клименко обирав нового голову поліції Черкаської області. Саме завдяки досвіду В’ячеслав Гурін зміг обійняти свою нову посаду. Новий поліцейський начальник заявив, що буде робити все що зможе щоб захищати Черкаську область та її закони.

Нагадуємо, раніше на Черкащині зібрали малий врожай.