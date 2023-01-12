Майбутнє Європи: в Швеції знайшли родовище рідкісних оксидів

Швеція подарувала своїм мешканцям родовище рідкісних оксидів. Знахідки, які можна знайти у родовищі використовуються в багатьох сучасних продуктах: виробничі процеси високого технічного рівня, електромобілі, портативна електроника, динаміки, мікрофони, тощо.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Reuters.

Ян Мостром, генеральний директор LKAB заявив, що ця знахідка дуже важлива не тільки для Швеції, але і для всієї Європи в цілому. Також чоловік підкреслив можливість цього відкриття стати значним джерелом рідкісних важливих сировинних матеріалів.

Європа не видобуває рідкісноземельні метали, тому в цьому плані вона дуже залежна від імпорту цих продуктів, та попит через поширення виробництв електромобілів буде дедалі більшим, тому це родовище може стати великою допомогою для Європейського Союзу та його громадян.

Нагадуємо, раніше Швеція відкрила новий фонд для підтримки України.