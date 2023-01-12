Електронні акцизні марки: контроль над алкоголем та цигарками

Електронні акцизні марки на продукти алкогольного характеру. Уряд України схвалив впровадження цієї міри обережності.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Залізний нардеп.

Верховна рада ухвалила контроль за обігом продуктів тютюнового та алкогольного характеру на території української держави. Для цього були прийняті закони №8826, та №8287.

Міністерство цифрової трансформації будуть впроваджувати введення в українську економіку е-системи для контролю обігу тютюну та алкоголю на території держави.

Також під контроль потрапить обіг речовин, які використовують у електронних сигаретах.

Ця міра, яку обережності принята Верховною Радою, мабуть, була створена того щоб українська держава мала змогу моніторити зберігання, захист, збирання речовин, які можуть бути використані для перепродажі зі зменшенням якості продукту, що може бути небезпечним для покупців.

Також ціни на алкогольні напої підвищились у Камбіні.