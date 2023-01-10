Денис Шмигаль: 110 мільярдів гривень зібрано на відновлення України

110 мільярдів гривень, саме таку суму озвучив Денис Шмигаль, розповідаючи про зібрану для відновлення української держави.

Повідомляє “Преса України”.

Під час атак Збройних Сил Російської Федерації Україна страждає дуже сильно. Кількість руйнувань у доларах США налічує сотні мільярдів, тому Українська держава буде найдорожчим проектом по відновленню інфраструктури та інших військових втрат з часів Другої світової війни.

Денисом Шмигалем було визначено основні джерела надходження коштів, які пійдуть на відновлення країни. Першим будуть конфіксковані у Російської Федерації кошти, з яких 17 мільярдів вже направлені до відновлювального бюджету.Друге джерело — державний бюджет, самі українці будуть також відновлювати свою країну із своєї кишені. Третє джерело — міжнародні партнери, які допоможуть українській державі. Четверте — донори з усього світу, які збирає United24.

Шмигаль доповів, коли МОЗ прийме рішення щодо бустерної вакцинації