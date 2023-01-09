Коли припиняться атаки: активізація ЗС РФ

У боротьбі проти українського народу Збройні Сили Російської Федерації програють, бо не можуть зламати народ України. Тому військові Росії стають дедалі активніші у своїй агресії проти цивільного народу.

Повідомляє “Преса України”.

Збройні Сили Російської Федерації виснажують свої військові аткиви до того, що тепер мають концентрувати свою силу на деяких ділянках мапи задля того щоб прорвати оборону та контрнаступ український збройних сил.

Кремль та російська пропаганда вже не можуть так активно приховувати військову правду від цивільного населення Російської Федерації. Однак, на жаль, це не є передумовою припинення вогню по українській землі. Наразі у Кремля атаки на цивільне населення — єдиний інструмент, який, на їхню думку, працює.

Нагадуємо, ЗС РФ вижинають цивільних із будівель.