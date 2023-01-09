Безкоштовний проїзд: перші п’ять днів для біженців у Румунії

Мешканцям України, які постраждали від збройного конфлікту між Збройними Силами Російської Федерації та Збройними Силами України і змушені покинути країну, Румунія створила пільги. Планується надати пільги для жертв війни, які зроблять проїзди у Румунії безкоштовними на перші п’ять днів.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Digi24.

Це рішення підготували румунське транспортне міністерство. Проект після деякого часу потрапив до засобів масової інформації.

Проект передбачає безкоштовне подорожування залізною дорогою протягом перших п’яти днів перебування у Румунії. Це стосується не тільки українців, але й усіх, хто потрапив до Румунії через війну. Таким чином Румунія піклується про мігрантів, які можуть не мати активів на те щоб переїхати до закордонних родичів чи друзів, у разі якщо вони втратили дім.

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