За грудень Естонію покинуло 3 500 українців: стало відомо чому

Великий відтік українців з Естонії. Країну покинуло більше громадян України, аніж в’їхало.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на ERR.

Враховуючи останні місяці, грудень став найслабшим у відношенні поповнення Естонії українськими громадянами. Жовтень, найсильніший у цій сфері місяць нараховував 8 000 українських мігрантів. Далі статистика стала падати. Листопад — 4 000 українців, грудень — 3 500. Грудень також виділився тим, що виїжджає з Естонії більше українських мігрантів аніж в’їжджає туди.

Дуже ймовірна причина цьому — закінчення терміну придатності захисту Естонії. Деякі українці можуть не поповнювати його, і тому їх депортують назад до України, чи вони виїжджають до іншої європейської країни. Автоматичне продовження захисту не є виходом з цієї ситуації, бо якщо українець за межами Естонії — через автоматично продовжений захист Естонія буде просто дарувати гроші мігрантам, які знаходяться за межами її кордонів.

Нагадуємо, окрім Естонії є і інші відкриті для українців країни.