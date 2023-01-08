Визнання РФ ударів по Краматорську: “Це операція відплати!”

Відбулося визнання міністерством оборони Російської Федерації удару по Краматорську. Верхівка Росії назвала цю атаку “операцією відплати”.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал роспропаганди “РІА новини”.

Міністерство оборони країни-агресора зізналося в атаці на Краматорськ, однак, воно назвало її “актом відплати”. За словами міноборони Росії, мотив був у тому, що в перші хвилини січня Збройні Сили України атакували тимчасовий пункт дислокації Збройних Сил Російської Федерації.

Міністерство оборони Росії нарахувало нібито 600 українських військовослужбовців, які померли під час масованої атаки зброї Російської Федерації по їх пунктам дислокації. За інформацією, яку надає джерело, в Маціївці загинуло близько 89 військовослужбовців, однак, через атаку ЗСУ у новорічну ніч по Макіївці було вбито 400 військових та ще 300 зазнали поранень від атаки.

Нагадаємо, раніше у Краматорську було затримано агента.