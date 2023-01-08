Trending
Subscribe
Понеділок, 9 Січня

Підготовка теракту у Німеччині: затримані підозрілі особи

Багровий ІлляBy Updated: Світ Коментарів немає1 Min Read

Підозрілу особу затримали правоохоронні органи у Німеччині. Особа підозрюється у підготовці терористичного акту.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на APNews.

32-річний уродженець Ірану був затриманий прокуратурою та поліцейскими підрозділами Німеччини. Він підозрюється у підготовці терористичної атаки з використанням зброї хімічної та отруйної природи.

Разом із іранцем було затримано ще одну людину, як доповідає джерело.

Мотивом можливих актів тероризму вважають ісламський екстремізм.

У будинку підозрюваного знайшли хімічні речовини, які мають дуже сильну отруйну властивість, а саме кастор на ціанід. Правоохоронцям довелось виносити небезпечні речовини у хімічно-захисних костюмах.

Захисники НІмеччини попереджають, що треба бути дуже уважним, бо екстремісти та інші злочинці можуть виглядати як звичайні цивільні.

Нагадуємо, раніше Німеччина посилила допомогу Україні.

Post Views: 31

Материалы по теме

Add A Comment

Comments are closed.

Новости

Пресса Украины

Другое

2002-2022. Преса України