Підготовка теракту у Німеччині: затримані підозрілі особи

Підозрілу особу затримали правоохоронні органи у Німеччині. Особа підозрюється у підготовці терористичного акту.
Повідомляє “Преса України” із посиланням на APNews.
32-річний уродженець Ірану був затриманий прокуратурою та поліцейскими підрозділами Німеччини. Він підозрюється у підготовці терористичної атаки з використанням зброї хімічної та отруйної природи.
Разом із іранцем було затримано ще одну людину, як доповідає джерело.
Мотивом можливих актів тероризму вважають ісламський екстремізм.
У будинку підозрюваного знайшли хімічні речовини, які мають дуже сильну отруйну властивість, а саме кастор на ціанід. Правоохоронцям довелось виносити небезпечні речовини у хімічно-захисних костюмах.
Захисники НІмеччини попереджають, що треба бути дуже уважним, бо екстремісти та інші злочинці можуть виглядати як звичайні цивільні.
Нагадуємо, раніше Німеччина посилила допомогу Україні.