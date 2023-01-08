“До 2026 все буде добре”: міноборони про мобілізації жінок

Обов’язкова мобілізація жінок ще не скоро. До 2026 року, Україна не очікує потребу у обов’язковій мобілізації жіночої частини населення країни.

Повідомляє “Преса України”.

Українки наразі можуть потрапити на фронт щоб боротись проти Збройних Сил Російської Федерації лише за власним бажанням. П’ять тисяч українських жінок вже вступили до рядів Збройних Сил України. Заступниця міністра оборони України, яку спитали про зміни у системі обліку відповіла, що вони були заплановані ще до повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію української держави.

Вона запевняє, що це лише спрощення, яке не буде заважати обліковцям, резервістам, призовникам.

Ця інформація може бути як достовірною, так і націленою на втішання, з огляду на те, як Резніков раніше наголошував, що потреби у масовій мобілізації України немає.

Нагадуємо, у Російській Федерації під додаткову мобілізацію можуть потрапити мешканці Москви.