Вселенський патріарх: “ми з вами, українці”

Привітання України із Різдвом Христовим від вселенського патріарха. Варфоломій щиро привітав український народ із християнським святом Різдва.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Верховної Ради України.

Патріарх наголосив, що буде молитись за те, щоб усі провославні люди України об’єднались разом та стали тими, завдяки кому їх держава буде процвітати.

Також Варфоломій сказав, що буде сподіватись на найскоріше припинення збройного конфлікту між військовими Російської Федерації та України. Він підкреслив, що він разом із українським народом через любов та молитви. Свої привітання українських вірян із християнським святом патріарх присвятив свободі та стабільності Української держави.

Патріарх додав побажання берегти себе та свою родину кожному громадянину України.

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