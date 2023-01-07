Додаткова мобілізація в РФ: можуть потрапити жителі Москви та Санкт-Петербургу

15 січня може стати датою об’яви додаткової військової мобілізації на території Російської Федерації, під яку можуть потрапити мешканці таких міст як Москва та Санкт-Петербург.

Повідомляє “Преса України”

Андрій Черняк, представник міністра оборони РФ наголосив, що до Збройних Сил Російської Федерації буде мобілізовано до 500 тисяч російських чоловіків.

За словами представника міноборони Росії, мобілізація зараз буде проходити також і в великих містах Російської Федерації, а саме в Москві та Санкт-Петербурзі, що може призвести до непогоджень з боку цивільного населення цих великих міст.

За даними розвідки, мобілізація не буде “фільтрувати” чоловіків, та буде брати як тих, хто приносить РФ великі прибутки, так і працівників соціальних сфер. Це може показувати, що Збройні Сили Російської Федерації виснажуються, та верхівка країни робить ризикові кроки.

Нагадуємо, Росія збирається битись до останнього.