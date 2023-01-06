Зріст міжнародних резервів України: 28,5 мільярда доларів

Резерви міжнародного масштабу України поповнюються. У грудні вони зросли на 1,9%, сягнув 28,49 мільярдів доларів США.

Повідомляє “Преса України”

За грудень у активи Національного банку України надійшло 4,47 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Завдяки надходженням такого великого масштабу Україна змогла перекрити виплати у Міжнародному валютному фонду, якому вона була винна.

Національний Банк України аргументує такий скачок інвестицій тим, що валюта була потрібна для підтримки бюджетних видатків наприкінці року. Інструменти фінансового характеру були переоцінені, завдяки чому їх вартість значно збільшилась, на 231, 6 мільйонів доларів.

Активно допомагають Україні у фінансовій формі Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Канада та Німеччина.

На погашення державного боргу України пішло 9,1 мільярда доларів США.

Раніше НБУ видав пам’ятну медаль фінмониторінгу.