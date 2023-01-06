Мер Мелітополя: вибух біля залізничного вокзалу

У коридорах залізничного вокзалу в Мелітополі пролунав вибух, який налякав місцевих жителів.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Івана Федерова.

Гучний вибух у вокзалі тимчасово окупованого міста Мелітополь налякав цивільних. Мер міста повідомив про це у своєму телеграм каналі. Наразі деталі події невідомі, але слідчі активно докладають зусиль для встановлення причини звуку вибухівки.

Можливо, подія схожа із підривом автомобіля російських окупантів у цьому ж місті.

На території тимчасово окупованого міста продовжують траплятись події, пов’язані із вибухами, можливо, це бунт місцевих жителів проти окупантів, які підняли свої прапори у українському місті.

Іван Федоров нагадує, що у такий складний час треба бути дуже обережним, та захищати як своє життя, так і життя своїх рідних та близьких.

Раніше Тимчук розповідав про можливість прориву Збройними Силами Російської Федерації кордону України.