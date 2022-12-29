Енергетика України витримала новий удар: стало відомо коли повернеться електроенергія.

Компанія Укренерго направляє всі свої сили для повернення електроенергії усім споживачам у найкоротший можливий термін.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Володимира Кудрицького.

Українська енергетика витримала вже десятий масштабний ракетний удар з боку Російської Федерації, як повідомив Володимир Кудрицький у своєму фейсбуці у четвер 29 грудня.

Він заявив, що всім споживачам треба набратися терпіння і розуміння, що Укренерго працює на якість і швидкість одночасно, тому треба чекати, як і після любого массового удару з боку агресора.

Також голова НЕК Укренерго подякував Силам оборони України за якісну роботу. Бійці змогли відбити 80% ударів Російської Федерації.

Як додатково зазначив головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко, завдяки протиповітряній обороні України енергосистемі країни вдалося витримати десяту масовану атаку з боку агресора, та найближчим часом споживачі знов отримають доступ до електроенергії.

Нагадаємо, Укренерго спростувало інформацію щодо віялових відключень енергії.