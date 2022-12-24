Британська розвідка: чого боїться Росія

Розвідка Великої Британії знайшла фактор, який не дозволяє Російській Федерації продовжувати активний наступ на територію України.

Повідомляє “Преса України” з посиланням на твітер Міністерства Оборони Великої Британії.

Найважливіша проблема Російської Федерації у військовому становищі на даний момент — нестача боєприпасів, яка затримує наступ країни-агресора на території України.

Розвідка Великої Британії повідомила, що дефіцит боєприпасів змусив Росію ввести обмеження на обстріли України, наприклад, далекобійні ракетні атаки дозволені приблизно лише раз на тиждень. Це буде зменшувати розхід боєприпасів та країна-агресор зможе довше атакувати, при цьому, шукати нові джерела експорту далекобійної зброї. Також є ймовірність масованої атаки, яка буде мотивована звиканням Збройних Сил України до таких рідкісних атак, але ця атака буде не скоріше ніж Російська Федерація знайде нових постачальників далекобійних боєприпасів.

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