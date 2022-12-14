Заміна Червоного Хреста: стала відома причина

Є інформація, що Російська Федерація допускає представників Червоного Хреста до військовополонених, але вона не перевірена.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на УкрІнформ.

Через норми міжнародного-гуманітарного права, Міжнародний Комітет Червоного Хреста не може повідомити деталі своїх відвідин, тому інформацію о них можна отримати лише через родичів військовополонених.

Обмудсмен заявив, що спілкується із родинами полонених та цивільних українців кожного дня, але він не може підтвердити інформацію, бо навіть йому МКЧХ не може повідомляти деталі про конкретних людей.

Це може бути одною з причин чому рефома Червоного Хреста може вступити в силу. Міжнародний Комітет Червоного Хреста показує свою неефективність на тлі війни України та Російської Федерації, що змушує шукати йому альтернативи. Україна не збирається відміняти це рішення, тому навіть при виправленні Червоного Хреста у плані ефективності буде дві організації, а не одна.

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