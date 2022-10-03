Смартфоны для геймеров: ТОП-3 популярных линеек в 2022 году 20:32
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Мобильные игры стремительными темпами врываются в жизнь современного человека, поэтому покупка smartphones станет отличным решением как для начинающих, так и для продвинутых геймеров. Осталось дело за малым – определиться и выбрать достойный вариант мобильного аппарата. Помогут в этом полезные советы и подборка лучших геймерских моделей от сотрудников интернет-магазина Stylus.
Помните знаменитый «орехокол» Nokia 3310, на котором можно было играть в игру «Змейка»? Да, время идет, технологии не стоят на месте. Кардинальных изменений претерпел не только рынок мобильных аппаратов, но и игровая индустрия. Сегодня все больше пользователей отдают предпочтение ультрасовременным играм со сложными спецэффектами, спортивным симуляторам с крутой графикой, навороченным гонкам и королевским батлам. Соответствующими должны быть и гаджеты для гейминга.
Итак, смартфон – неизменный спутник каждого современника. Помимо стандартных функций (звонки, обмен сообщениями, интернет-серфинг, создание фото- и видеоконтента), многие смартфоны предлагают широкие возможности для гейминга. Чтобы игра приносила удовольствие и восторг, стоит уделить должное внимание и время выбору гаджета. Поэтому рекомендуем ознакомиться с ключевыми составляющими игрового смартфона:
Некоторые модели допускают подключение периферийных и вспомогательных девайсов. К примеру, компания Motorola предлагает геймерам MOTO GamePad Mod, при помощи которого мобильный телефон преобразуется в настоящий геймпад. Компания ASUS выпускает внешние вентиляторы охлаждения смартфонов, дополнительные экраны и специальные контроллеры, транслирующие на телевизор процесс игры.
В тройку лидеров по популярности входит линейка смартфонов ASUS ROG Phone. Представленная тайваньской компанией серия сделала прорыв в игровой индустрии и поразила даже искушенных геймеров. Мобильные аппараты выпускают в фирменном стилистическом оформлении Republic of Gamers. Отличаются мощной начинкой (производительный чипсет, продуманная система охлаждения, мощный графический ускоритель), большим экраном, отменной эргономикой. Путем использования док-станции Desktop Dock можно дополнительно подключить компьютерную мышку, клавиатуру, монитор.
Менее продвинутая модель, если сравнивать с предыдущим игровым смартфоном. Однако этот мобильный аппарат привлекает наличием жидкостной системы охлаждения, что позволяет играть без потери производительности. Представленные в линейке устройства сделаны из материалов отменного качества – к примеру, Xiaomi Black Shark 4 Pro изготовлен из алюминиевого сплава и стекла. Изделия отличаются агрессивным и отвечающим геймерским трендам дизайном. Среди достоинств отмечают высокую частоту обновления экрана, большой объем ОЗУ, продвинутый чипсет.
Смартфоны с выразительным футуристичным дизайном. Аппараты из этой линейки оснащены высокогерцевыми дисплеями, мощными процессорами, продвинутыми видеоадаптерами. А дополнительные органы управления делают процесс гейминга более комфортным и одновременно простым.
Выбрать и выгодно купить игровой smartphones можно на сайте Stylus.ua. Здесь представлены мобильные телефоны таких торговых марок, как Samsung, Xiaomi, Lenovo, ZTE, ASUS, Honor и др. Оформляйте заказ прямо сейчас – и наслаждайтесь качественным геймингом!
20:32: Смартфоны для геймеров: ТОП-3 популярных линеек в 2022 году
13:27: Награды онлайн казино
11:11: Азартные игры — достоинства и недостатки виртуального казино
12:54: Игровые автоматы на деньги и их особенности работы в пространстве интернет
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