Смартфоны для геймеров: ТОП-3 популярных линеек в 2022 году

zmxn 03 жовтня 2022, 20:32

Мобильные игры стремительными темпами врываются в жизнь современного человека, поэтому покупка smartphones станет отличным решением как для начинающих, так и для продвинутых геймеров. Осталось дело за малым – определиться и выбрать достойный вариант мобильного аппарата. Помогут в этом полезные советы и подборка лучших геймерских моделей от сотрудников интернет-магазина Stylus.

Игровой смартфон: особенности мобильных аппаратов

Помните знаменитый «орехокол» Nokia 3310, на котором можно было играть в игру «Змейка»? Да, время идет, технологии не стоят на месте. Кардинальных изменений претерпел не только рынок мобильных аппаратов, но и игровая индустрия. Сегодня все больше пользователей отдают предпочтение ультрасовременным играм со сложными спецэффектами, спортивным симуляторам с крутой графикой, навороченным гонкам и королевским батлам. Соответствующими должны быть и гаджеты для гейминга.

Итак, смартфон – неизменный спутник каждого современника. Помимо стандартных функций (звонки, обмен сообщениями, интернет-серфинг, создание фото- и видеоконтента), многие смартфоны предлагают широкие возможности для гейминга. Чтобы игра приносила удовольствие и восторг, стоит уделить должное внимание и время выбору гаджета. Поэтому рекомендуем ознакомиться с ключевыми составляющими игрового смартфона:

производительное железо – для гейминга без рывков и зависаний;

мощный видеоадаптер – для качественного воспроизведения графики;

достаточный объем оперативной памяти – для быстродействия системы;

хороший объем встроенной памяти – для установки массивных игр;

качественный дисплей – для отличной цветопередачи, динамичности картинки;

большая диагональ экрана – для комфортного и удобного гейминга;

емкий аккумулятор – для продолжительной автономной работы;

продуманная система охлаждения – для предупреждения перегрева;

динамики и стереосистемы – для объемного и насыщенного звучания.

Некоторые модели допускают подключение периферийных и вспомогательных девайсов. К примеру, компания Motorola предлагает геймерам MOTO GamePad Mod, при помощи которого мобильный телефон преобразуется в настоящий геймпад. Компания ASUS выпускает внешние вентиляторы охлаждения смартфонов, дополнительные экраны и специальные контроллеры, транслирующие на телевизор процесс игры.

ASUS ROG Phone

В тройку лидеров по популярности входит линейка смартфонов ASUS ROG Phone. Представленная тайваньской компанией серия сделала прорыв в игровой индустрии и поразила даже искушенных геймеров. Мобильные аппараты выпускают в фирменном стилистическом оформлении Republic of Gamers. Отличаются мощной начинкой (производительный чипсет, продуманная система охлаждения, мощный графический ускоритель), большим экраном, отменной эргономикой. Путем использования док-станции Desktop Dock можно дополнительно подключить компьютерную мышку, клавиатуру, монитор.

Xiaomi Black Shark

Менее продвинутая модель, если сравнивать с предыдущим игровым смартфоном. Однако этот мобильный аппарат привлекает наличием жидкостной системы охлаждения, что позволяет играть без потери производительности. Представленные в линейке устройства сделаны из материалов отменного качества – к примеру, Xiaomi Black Shark 4 Pro изготовлен из алюминиевого сплава и стекла. Изделия отличаются агрессивным и отвечающим геймерским трендам дизайном. Среди достоинств отмечают высокую частоту обновления экрана, большой объем ОЗУ, продвинутый чипсет.

ZTE Nubia

Смартфоны с выразительным футуристичным дизайном. Аппараты из этой линейки оснащены высокогерцевыми дисплеями, мощными процессорами, продвинутыми видеоадаптерами. А дополнительные органы управления делают процесс гейминга более комфортным и одновременно простым.

Выбрать и выгодно купить игровой smartphones можно на сайте Stylus.ua. Здесь представлены мобильные телефоны таких торговых марок, как Samsung, Xiaomi, Lenovo, ZTE, ASUS, Honor и др. Оформляйте заказ прямо сейчас – и наслаждайтесь качественным геймингом!