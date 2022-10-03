Обзор букмекерской конторы Paribet в России

zmxn 03 жовтня 2022, 12:33

Paribet был основан в 2022 году в России и вошел в число легальных Российских букмекеров. Официальным владельцем является ООО «Бетринг», он имеет большой опыт в данной сфере интерактивного беттинга. Букмекер создавался только для онлайн ставок, через приложение или сайт. Специального учреждения нет. Домен Pari.ru был основан только для России и работает на его территории. Аудитория букмекерской конторы Paribet https://online-bookmakers.com/ru/bukmekerskie-kontory/paribet/ в основном из России, другим странам запрещено совершать сделки если даже они смогли пройти регистрацию. Букмекер имеет лицензию и получил статус "легальный".

Перспективы развития БК “Pari”

Единая валюта сайта российский рубль. С начала работы минимальной ставкой была 20 рублей, а в настоящее время достигло уже 50 - 100 рубля. Максимальная ставка 595000.

По рейтингу трудно сказать, так как сайт еще молодой и поэтому ещё уровень сайта не известен. Но по словам экспертов этот букмекер ещё долго прослужит с помощью легального статуса и за счет опытных владельцев. Есть вероятность что он займет ТОП-10 букмекерских контор в России.

Регистрация в букмекерской конторе Pari

Зарегистрироваться в системе Paribet можно через телефон и с мобильным приложением. Рекомендуется зарегистрироваться только на официальном сайте. Сразу при входе нужно выбрать пункт "Зарегистрироваться" и ввести номер телефона, подтвердив его стоит придумать логин и задать надёжный пароль. Нажать на галочку и пройти капчу, для полного завершения согласиться с условиями пользования.

Все последующие данные Ф.И.О и платежные данные можно уже заполнять в личном кабинете. Только после регистрации пользователь имеет право заключать пари и делать ставки на игры. И этап который тоже был внедрен с 2021 года это обязательная регистрация в ЦУПИС.

Безопасность и надежность

Букмекер Paribet гарантирует полную безопасность данных своих пользователей, все финансовые операции контролируется в ЦУПИС. Сайт обеспечивает полную безопасностью ваших данных, Любой обмен шифруется под протоколом SSL и TLS.

Ввод и вывод средств

Пополнение доступно только с российскими рублями. Минимальный депозит 100 рублей, при пополнении банковскими картам минимальная сумма ставки - 500 рублей. Пополнять можно через карты Visa, MasterCard, Мир.

Поддерживает и электронные кошельки; QIWI, You money.

Для вывода средств можно воспользоваться теми способами какими и пополняли.

Букмекер Paribet - не взимает комиссии за транзакции.

На сайте работают службы поддержки клиентов работающие оперативно, и обратившись туда можно решить возникших вопросов возникающих при регистрации.