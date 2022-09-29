Продать авто после ДТП Киев: деньги за 1 день

zmxn 29 вересня 2022, 19:56

Существует множество мест, где можно продать автомобиль самостоятельно, но некоторые автовладельцы не могут продать свой автомобиль в течение нескольких месяцев. Очень часто автомобили становятся проблемными после аварии. Потенциальные покупатели стараются максимально снизить цену, что является минусом для продавца. Если вы не хотите долго и дорого восстанавливать автомобиль и выставлять его на продажу, вы можете продать авто после ДТП за 1 день в любом состоянии.

Как продать автомобиль, который не на ходу

Если техническое состояние автомобиля позволяет привести его в порядок по низкой цене, то автовладельцы проводят предварительную подготовку к продаже. Если автомобиль не подлежит восстановлению после аварии, пожара, взрыва или у владельца нет денег на его ремонт, то он должен продавать авто "как есть". В этом случае продажа осуществляется на условиях покупателя, которые не всегда выгодны продавцу. В то же время расходы на оценку, переоформление, а иногда и утилизацию автомобиля ложатся на продавца.

Вы можете продать автомобиль после аварии с минимальными затратами по приемлемой цене, обратившись в Топ Выкуп. Компания работает в Украине почти 20 лет, главный офис находится в столице, и именно в Киеве и области происходит большинство сделок по покупке автомобилей. Независимо от состояния автомобиля, его можно продать, так как компания выдвигает только 2 основных условия:

автомобиль должен быть не старше 1990 года выпуска;

автомобиль должен быть зарегистрирован в Украине.

Если ваш автомобиль соответствует этим требованиям, обратитесь в TOP Vykup, и в течение получаса вы получите выгодное предложение о его покупке.

Как продать авто после ДТП в Киеве

Предварительная оценка автомобиля производится на основании фотографии. Автовладелец отправляет заявку с фотографиями и кратким описанием автомобиля, и по ним эксперты оценивают машину. Эта процедура занимает до 30 минут, после чего менеджер звонит владельцу автомобиля с предложением о цене покупки. По договоренности обе стороны договариваются о встрече и оценке технического состояния автомобиля, после чего определяют окончательную цену.

Продавец может перерегистрировать автомобиль и получить оплату в тот же день. Перерегистрация производится в ближайшем МРЕО или у нотариуса по доверенности. Все расходы, связанные с оценкой, перерегистрацией и, при необходимости, транспортировкой автомобиля, несет компания-покупатель.

Существует мнение, что продажа автомобиля через автовыкуп невыгодна для владельца. Но это заблуждение. Как показывает практика, при таком договоре можно получить до 95% от рыночной стоимости автомобиля на момент продажи. Таким образом, автовладельцы точно не теряют деньги. Кроме того, решаются все проблемы с регистрацией, выплатами по кредитам, если таковые имеются, и другими обязательствами.