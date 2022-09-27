Как правильно долить моторное масло

zmxn 27 вересня 2022, 12:28

Для бесперебойной работы автомобильного двигателя необходим достаточный объем смазки. Ее количество контролируется специальным щупом или с помощью индикаторов бортового компьютера. Если уровень снижается, повышается интенсивность трения механизмов, ускоряется их износ, ухудшается отвод тепла от разогревающихся в процессе работы деталей. Чтобы избежать этих негативных последствий, следует регулярно контролировать наличие лубриканта и доливать масло в случае необходимости.

Снижение уровня смазки вызывается разными факторами. Жидкость вытекает через негерметичные уплотнения, усиленно потребляется изношенными поршнями. Даже если машина новая, владельцу следует сохранять бдительность и время от времени инспектировать уровень смазки.

Правила доливки автомасла

Для заливки лубриканта предусмотрена горловина с маркировкой Oil Fill или изображением масленки, которая располагается на блоке цилиндров. Манипуляция выполняется в несколько этапов:

Если мотор работает, необходимо заглушить его и дать постоять несколько часов, чтобы автохимия стекла с рабочих поверхностей. Открыть пробку на горловине. Вставить в отверстие воронку или подручное приспособление, позволяющее направить поток жидкости непосредственно в емкость. Залить жидкость, периодически проверяя ее количество щупом. Закрыть горловину пробкой и вытереть масляные капли и потеки ветошью.

Процесс достаточно прост и чаще всего не вызывает сложностей. Но чтобы не навредить двигателю, нужно знать некоторые нюансы.

Заливка масла в холодный и горячий мотор

Опытные автовладельцы рекомендуют добавлять лубрикант в холодный двигатель. Это позволяет точнее определить объем жидкости, снижает риск ожога о разогретые детали.

Если необходимость восполнить объем масла возникает в пути, тогда приходится доливать жидкость в разогретый мотор. В летний период это не приводит к серьезным проблемам, но нужно внимательнее контролировать степень заполнения бака щупом. Зимой ситуации осложняется значительным перепадом температур между разогретым агрегатом и холодной автохимией. Чтобы при доливке на деталях не образовались трещины, лубрикант следует добавлять небольшими порциями по 50 мл., чтобы разница температур компенсировалась постепенно.

Большое значение также имеет качество смазки. Чтобы мотор работал исправно, следует использовать автохимию от проверенных производителей, а покупать ее лучше не на рынке, а в специализированных магазинах.