iOS 16: возможности и нововведения

zmxn 26 вересня 2022, 18:23

От операционной системы напрямую зависит удобство при использовании смартфона. Компания Apple создает айфоны на платформе iOS. Пользователям наконец-то стала доступна 16 версия, рассмотрим, что изменилось и появилось нового, почему стоит апдейтнуть 15.

Поддерживаемые устройства

Айфоны — одни из немногих смартов, которые долгое время получают обновления. iOS 16 доступна на все модели, начиная от iPhone X. Те, которые младше этой версии, не оснащены достаточно мощным процессором. Его продуктивности не хватит для выполнения предложенного функционала. Рассмотрим, что нового в этой модификации платформы.

Экран блокировки: что изменилось

Он полностью изменился, если сравнивать с интерфейсом предыдущей версии. Редизайн позволяет пользователю настраивать смарт под себя. Меняйте шрифты, кастомизируйте изображения, используйте интерактивные виджеты.

Кроме этого, можно создать несколько экранов блокировки. Например, один для работы, а другой — для дома. Стоит купить мобильный телефон Apple более свежей версии, чтобы попробовать все новшества последней операционной системы. Блокировка экрана может меняться автоматически в зависимости от времени суток или других факторов по запросу пользователя вручную.

Apple Pay и сообщения

Теперь легко разбивать платежи на 4 части. Срок оплаты ограничивается 6 неделями. Преимущество — рассрочка без процентов и комиссии. Разработчики позаботились, чтобы покупки в брендовом магазине были максимально комфортными.

Сообщения можно редактировать после отправки. Этой функции явно не хватало, ведь иногда проскакивают опечатки. Кроме редактирования, доступна отмена отправки. Попробуйте функцию SharePlay. В приложении «Сообщения» можно общаться с друзьями во время совместного просмотра кино или передач.

Горизонтальный Face ID и удаление приложений

Теперь необязательно держать телефон вертикально, чтобы разблокировать его. В предыдущих версиях iOS в горизонтальном положении Face ID не срабатывал. Функция доступна в линейках iPhone 13 и 14.

Если не используете штатные приложения, просто удалите их. Можно избавиться от программ «Здоровье», «Локатор», «Часы». Если спустя время они вам понадобятся, загрузите их снова в App Store.

Почему еще стоит апдейтнуть систему

В iOS 16 можно попросить Siri завершить вызов. Голосовой помощник услышит пользователя даже в режиме разговора. Скриншоты теперь сохраняются в буфере обмена. Их можно сразу вставить в диалог. Благодаря этому экономится время пользователя и место на диске.

Заряд в процентах — то, чего ждали многие фанаты яблочных смартов. Функцию можно выставить в настройках в разделе — «Аккумулятор». Важная опция — защита скрытых и удаленных фото. Для доступа необходимо использовать биометрию, пароль или Face ID. iOS 16 — максимально комфортная операционная система!