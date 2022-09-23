Підсумки кваліфікації єврокубків для України: ФК Динамо та інші

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Українські клуби загалом дуже невдало виступили у кваліфікаційних раундах єврокубків 2022/23. Тільки ФК Динамо вдалося пройти дві стадії відбору, але й кияни не зуміли виконати головне завдання — потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів. Дорікати за це підопічним Мірчі Луческу точно ніхто не стане, враховуючи кадрові труднощі, відсутність повноцінної ігрової практики протягом багатьох місяців і неможливість приймати гостей на домашньому стадіоні.
У ході лігочемпіонського відбору динамівці зустрілися з наступними командами:
Перемога над турками одразу гарантувала футбольному клубу Динамо місце у групі Ліги Європи. Цікаво, що і тут київському клубу випало двічі зустрітися із Фенербахче. Першу гру в гостях команда Луческу вже програла 1:2, але на уболівальників ще чекає матч-відповідь.
Виліт із єврокубкових турнірів на першій же стадії відбору — це повне фіаско для третьої, четвертої та п'ятої команд українського чемпіонату. Можна говорити про те, що СК Дніпро-1 все одно кваліфікувався до групи Ліги конференцій, але це місце йому відразу було гарантовано, як бронзовому призеру УПЛ. Так, перед початком сезону у клубу змінився тренер. Місце Ігора Йовічевіча, який перейшов до Шахтаря, посів Олександр Кучер. Новачку звісно потрібен час на адаптацію, однак дві поразки у матчах із кіпрським АЕК з загальним рахунком 1:5 (1:2, 0:3) явно не той результат, на який чекали вболівальники.
На відміну від СК Дніпра-1, Ворскла і Зоря не мали гарантованої «подушки безпеки» на випадок осічки. Команда Віктора Скрипника грала зі шведським АІК. Обидві зустрічі відбулися у Стокгольмі. «Домашній» матч Ворскла виграла з рахунком 3:2, але у поєдинку у відповідь господарі зуміли вирвати потрібний результат в овертаймі (2:0). За схожим сценарієм виступила і Зоря, яка обіграла румунську Університатя-Крайова в першій грі 1:0, щоб провалитися у гостях (0:3). Що ж, тепер полтавський та луганський клуби можуть повністю зосередитись на внутрішньому чемпіонаті. Питання лише у тому, чи варто боротися за єврокубкові місця заради кількох невиразних ігор на міжнародній арені.
Автор sport.ua: Сергій Циба - https://www.facebook.com/profile.php?id=100009246736006
13:28: Підсумки кваліфікації єврокубків для України: ФК Динамо та інші
12:41: Macbook Air M2: новое устройство как внешне, так и внутри
22:40: Керівний орган європейського футболу підтвердив усунення Росії від Євро-2024
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14:04: Как искать то онлайн-казино, которое действительно заслуживает внимание
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