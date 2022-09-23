Підсумки кваліфікації єврокубків для України: ФК Динамо та інші

zmxn 23 вересня 2022, 13:28

Українські клуби загалом дуже невдало виступили у кваліфікаційних раундах єврокубків 2022/23. Тільки ФК Динамо вдалося пройти дві стадії відбору, але й кияни не зуміли виконати головне завдання — потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів. Дорікати за це підопічним Мірчі Луческу точно ніхто не стане, враховуючи кадрові труднощі, відсутність повноцінної ігрової практики протягом багатьох місяців і неможливість приймати гостей на домашньому стадіоні.

У ході лігочемпіонського відбору динамівці зустрілися з наступними командами:

Фенербахче. Турецький гранд вважався явним фаворитом, і після гостьової нічиєї у Польщі (0:0) здавалося, що кияни мають мінімальні шанси пройти далі. Проте драматичний поєдинок у Стамбулі завершився перемогою українців, вирваною у додатковий час (1:2). Штурм. Ігри з австрійським клубом вийшли не менш напруженими. На «домашньому» стадіоні у Лодзі динамівці виграли 1:0. У Граці знову стався овертайм, під час якого гості зуміли досягти потрібного результату, забивши двічі (1:2). Бенфіка. У вирішальному кваліфікаційному протистоянні португальська команда була на голову сильніша. Кияни зазнали двох поразок із загальним рахунком 0:5 (0:2, 0:3), і це ще не найгірший варіант за такою грою.

Перемога над турками одразу гарантувала футбольному клубу Динамо місце у групі Ліги Європи. Цікаво, що і тут київському клубу випало двічі зустрітися із Фенербахче. Першу гру в гостях команда Луческу вже програла 1:2, але на уболівальників ще чекає матч-відповідь.

СК Дніпро-1, Зоря, Ворскла — повний провал представників УПЛ

Виліт із єврокубкових турнірів на першій же стадії відбору — це повне фіаско для третьої, четвертої та п'ятої команд українського чемпіонату. Можна говорити про те, що СК Дніпро-1 все одно кваліфікувався до групи Ліги конференцій, але це місце йому відразу було гарантовано, як бронзовому призеру УПЛ. Так, перед початком сезону у клубу змінився тренер. Місце Ігора Йовічевіча, який перейшов до Шахтаря, посів Олександр Кучер. Новачку звісно потрібен час на адаптацію, однак дві поразки у матчах із кіпрським АЕК з загальним рахунком 1:5 (1:2, 0:3) явно не той результат, на який чекали вболівальники.

На відміну від СК Дніпра-1, Ворскла і Зоря не мали гарантованої «подушки безпеки» на випадок осічки. Команда Віктора Скрипника грала зі шведським АІК. Обидві зустрічі відбулися у Стокгольмі. «Домашній» матч Ворскла виграла з рахунком 3:2, але у поєдинку у відповідь господарі зуміли вирвати потрібний результат в овертаймі (2:0). За схожим сценарієм виступила і Зоря, яка обіграла румунську Університатя-Крайова в першій грі 1:0, щоб провалитися у гостях (0:3). Що ж, тепер полтавський та луганський клуби можуть повністю зосередитись на внутрішньому чемпіонаті. Питання лише у тому, чи варто боротися за єврокубкові місця заради кількох невиразних ігор на міжнародній арені.

Автор sport.ua: Сергій Циба - https://www.facebook.com/profile.php?id=100009246736006