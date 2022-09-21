Macbook Air M2: новое устройство как внешне, так и внутри

zmxn 21 вересня 2022, 12:41

За 14 лет на рынке корпус MacBook несколько раз подвергался изменениям. Клиновидная форма уже стала культовой, но новая версия получила совершенно другой дизайн – одинаковая толщина спереди и сзади. Apple постарались превзойти самих себя и, относительно предыдущей версии, полностью обновили MacBook.

Серию Air любят многие пользователи, поэтому такие изменения имеют огромное значение. Возможно, Apple пытаются внедрить новые стандарты и тенденции для моделей ноутбуков других брендов.

Номинация «Лучший дизайн»

Компания заботится о природе и уменьшении негативного влияния на окружающую среду. Своим примером они показывают другим брендам, как важно думать об экологии. Неудивительно, что корпус MacBook Air полностью изготовлен из переработанного алюминия. Возможно, в будущем многие производители перейдут на ноутбуки из более экологичного материала. Первое, что хочется отметить, – обновленный внешний вид MacBook Air M2, выпускаемый в четырех популярных цветах:

«Темная ночь» (Midnight).

«Космический серый» (Space Gray).

«Серебристый» (Silver).

«Звездное сияние» (Starlight).

Затронув тему внешнего вида, нужно упомянуть, что пользователям также доступны такие разъемы: два USB Type-C, аудио, а также MagSafe 3 для зарядки.

Экран Liquid Retina (13,6"), который поддерживает 1 млрд цветов, тоже поддался изменениям. Он стал визуально больше из-за тонких рамок и прямоугольного выреза вокруг камеры. Текст отображается четко, изображение контрастное и детализированное.

Клавиатура с большими функциональными клавишами и Magic Keyboard (кнопка Touch ID). Между ней и монитором теперь расположены решетки динамиков. Крышку можно поднять одним пальцем. Apple все еще лидируют по качеству сборки и отделке деталей.

Удорожание гаджета: стоит того или нет

Модель 2022 года получила процессор Apple M2. Прирост производительности составил до 40% относительно предыдущей версии. Несмотря на рост мощности, внутри все также нет вентилятора. Отсутствие его в системе охлаждения говорит о бесшумной работе гаджета. Обновленный процессор собственной разработки компании увеличил стоимость ноутбука. Цена стартует от 1199 долларов. Чем больше память, тем дороже.

Базовая версия оснащена памятью 8 ГБ, но компания представила расширенную конфигурацию – 16 и 24 ГБ. Объем встроенного накопителя варьируется от 256 ГБ до 2 ТБ. Один из примечательных и важных факторов – время автономной работы не изменилось. Ноутбук способен выдерживать до 18 часов на одном заряде. Компания утверждает, что благодаря 8-ядерному ЦП вы успеете сделать больше за меньшее время.

Вывод прост: компьютер подходит как обычным, так и продвинутым юзерам. Он может особенно понравиться дизайнерам и людям, работающим с графическими редакторами. Стоит ли переходить с M1 на M2 – другой вопрос. Каждый должен оценить для себя преимущества и стоимость.