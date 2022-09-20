Керівний орган європейського футболу підтвердив усунення Росії від Євро-2024

zmxn 20 вересня 2022, 22:40

У вівторок УЄФА, керівний орган європейського футболу, підтвердив, що Росія не буде включена до жеребкування чоловічої кваліфікації Євро-2024 після засідання свого виконавчого комітету.

У прес-релізі УЄФА йдеться, що «наразі всі російські команди відсторонені відповідно до рішення Виконавчого комітету УЄФА від 28 лютого 2022 року, яке було додатково підтверджено Спортивним арбітражним судом 15 липня 2022 року.

«Тому Росія не включена до жеребкування відбіркового циклу Чемпіонату Європи з футболу 2022-24».

Виконавчий комітет зібрався у Хварі (Хорватія), щоб затвердити процедуру майбутнього жеребкування відбіркового циклу Євро-2024.

Жеребкування відбудеться 9 жовтня у Франкфурті та включатиме 53 національні асоціації.

Євро-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.