Торговля криптовалютой — все, что вам нужно знать

zmxn 19 вересня 2022, 11:33

Многое изменилось с тех пор, как Биткойн попал в заголовки газет на рубеже 2017–2018 годов. Торговля криптовалютой стала популярной деятельностью как для частных лиц, так и для институциональных инвесторов. Если посмотреть отзывы про биржу ААХ, Binance и другие, то можно выделить две основные причины, по которым люди интересуются криптовалютами в первую очередь. И эти причины:

осознание революционных изменений, которые на самом деле приносят нам криптовалюты и технология блокчейна;

возможность заработать беспрецедентную сумму денег в краткосрочной и долгосрочной перспективе. криптовалюту мне купить?

Если бы мы хотели описать торговлю криптовалютой двумя словами, мы бы, вероятно, использовали выражение «дикий запад». В настоящее время существует более 5000 криптовалют, и это число также увеличивается с каждым днем по мере того, как в криптосферу входят новые проекты. Очень немногие из них каким-либо образом регулируются, а другие из-за спекуляций затруднили принятие широкой публикой. Но как определить, какая криптовалюта хороша? Как оценить, в какую можно инвестировать?

Какая криптовалюта подходит для инвестиций?

Выбрать крипту, подходящую для инвестиций, непросто. Когда эксперты давали оценку ТОП-500 криптовалют по версии CoinMarketCap, то использовали эти 5 критериев.

Листинг на биржах.

Указана ли криптовалюта на одной из авторитетных бирж? Например, на Binance, Coinbase, AAX https://aax-otzyvy.com/, Kraken, Bitstamp или Gemini? Если это не так, важно выяснить, почему. Некоторые новые проекты котируются на 1-2 небольших криптовалютных биржах, а более известные, как правило, размещаются позже, поскольку у них более высокие стандарты листинга. Почему эти стандарты различаются для больших и малых бирж? Это правильный вопрос, и на него есть два ответа. Во-первых, это касается управления самими крупными биржами. Во-вторых, регулирование играет роль.

Команда разработчиков.

Второе, на что нужно обратить внимание в анализе, — это то, кто на самом деле стоит за разработкой данной криптовалюты. Это известная фигура в сообществе разработчиков? Или это какой-то неизвестный программист? Возьмем, к примеру, токен основного внимания (BAT). Экосистемой для токенов BAT является браузер Brave, который известен своим вниманием к конфиденциальности и был разработан Бренданом Эйхом. Тот самый Брендан Эйх, который является сооснователем Mozilla и создателем языка программирования Javascript. Хотя BAT, возможно, не находится на вершине рейтинга CoinMarketCap или даже в его ТОП-10, когда мы смотрим на команду разработчиков, стоящую за ней, мы видим солидный опыт и сильные личности из области ИТ во главе с Бренданом Эйхом. Это дает нам как минимум уверенность в том, что команда не убежит из проекта после первого вывода средств.

Партнерство.

Количество брендов, которые сотрудничают с определенной криптовалютой или ее разработчиками, может быть единственным и лучшим показателем, который вы можете использовать для оценки своего анализа. Потому что кто-то перед вами из сильной команды проделал работу и провел надлежащее исследование легитимности, прежде чем вступить в это партнерство.

Если вы не уверены, обязательно ознакомьтесь с другими характеристиками данной криптовалюты, прежде чем инвестировать в нее.

Экономическая деятельность.

Является ли крипта, в которую вы хотите инвестировать, экономически активной? Имеет ли она достаточную ликвидность? В последние несколько месяцев или даже лет многие криптовалюты не видели большого объема торгов, у многих из них цена медленно угасала и все ближе и ближе приближалась к нулю. Дело в том, что даже если мы проверили все предыдущие критерии, это может ничего не значить, если рассматриваемая валюта не торгуется и не имеет достаточной ликвидности.