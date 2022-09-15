Parimatch регистрация на официальном сайте букмекера - регистрация с мобильного

zmxn 15 вересня 2022, 16:57

Букмекерская компания Париматч предлагает своим клиентам широкий спектр услуг ставок на спорт и киберспорт. Посетителям предоставляют всю необходимую информацию, подключают к программе лояльности, оказывают поддержку в решении любых ситуаций. Но есть одно необходимое условие — это прохождение Parimatch регистрация. Только с момента, когда клиент предоставит о себе всю необходимую информацию, начинается этап тесного сотрудничества. Поэтому не стоит откладывать эту процедуру, тем более что на все возникшие вопросы вы найдете ответы или непосредственно на сайте, или у команды службы поддержки. К регистрации допускаются только совершеннолетние граждане.

Регистрация на сайте Париматч: несколько простых действий

Владельцем ПК достаточно открыть главную страницу сайта. А далее следовать предложенным указаниям:

найти кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана; после нажатия вы увидите специальную форму, обязательную к заполнению; указывая номер телефона, важно не забывать об общепринятом международном формате; из списка предложенных предстоит выбрать валюту, которая в дальнейшем будет использована при проведении всех финансовых расчетов; далее нужно подтвердить достижение возраста совершеннолетия; при формировании пароля постарайтесь сделать его уникальным: восемь символов, заглавные и маленькие буквы; завершите процедуру, подтвердив свое желание зарегистрироваться!

Спустя небольшой промежуток времени на ваш телефон придет сообщение, где будет указан специальный код. Внимательно продублировав его в открывшемся поле, вы окончательно завершите прохождение регистрации, о чем будет свидетельствовать автоматически проведенная авторизация. Теперь вы всегда сможете получить свободный доступ к различным разделам, вводя по запросу свои логин и пароль.

Процесс регистрации на сайте с мобильного устройства

Если вы собираетесь в дальнейшем использовать для ставок мобильное устройство, то лучше с него и провести регистрацию. Общий порядок ничем не отличается. Предварительно предстоит скачать мобильную версию или же официально действующее приложение, предназначенное для IOS и Android. А дальше уже действовать по выше указанной схеме. Никаких отличий клиент не обнаружит. Ему будет доступен весь функционал сайта в полном объеме. Регистрация снимает сразу все вопросы. Правда, при выводе выигранных средств предстоит еще прохождение верификации, но пока можно ощутить себя полноправным клиентом и начать делать ставки как в прематче, так и онлайн. Вы можете пополнять свой счет, обращаться за помощью в службу поддержки, принимать участие в разнообразных акциях, задействовать предлагаемые бонусы. Таким образом, регистрация — это официальное признание вас членом команды игроков Париматч.