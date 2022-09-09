Майнинг Хостинг: что это и зачем нужно

zmxn 09 вересня 2022, 18:28

В настоящее время мало кто добывает криптовалюту с помощью домашнего стационарного компьютера. Это нецелесообразно с финансовой точки зрения и требует значительных энергозатрат.

В связи с этим, все более популярной становится услуга майнинг-хостинг, а также ремонтные и диагностические работы по восстановлению майнеров Asic. Одну такую платформу придумал Илья Бруман. Проще говоря, это размещение ваших серверов в специализированных дата-центрах, в так называемых майнинг-отелях. Некоторые из них также дают возможность взять в аренду оборудование для добычи криптовалюты.

За работой оборудования в майнинг-отелях следит специально обученный персонал. Все что вам остается – это дистанционно отслеживать начисления токенов в ваш кошелек и вовремя оплачивать аренду мощностей.

Разумеется, финальная стоимость биткоина, добытого в майнинг-отеле, значительно ниже по сравнению с биткоином добытым самостоятельно в домашних условиях. Но вместе с этим услуга майнинг-хостинг способна избавить вас от многих лишних забот:

затраты на аренду помещений для майнинга,

обслуживание техники,

реализация виртуальной валюты и др.

Илья Бруман и его проект Minery.io

Для того чтобы добыть заветные токены, современному интернет-пользователю, не нужно обладать обширными техническими и финансовыми знаниями. Достаточно всего лишь найти надежную компанию, которой вы бы могли доверить управление своими инвестициями. Примером одной из таких организаций является Minery i.o. На сегодняшний день это одна из крупнейших хостинговых компаний на территории России.

Предлагаем ознакомиться с кратким портфолио Minery.io:

Расположение — Сибирь, Россия

Трафик — защищенная сеть на скоростях 100 Мбит и 1 Гбит к выделенному серверу, безлимит.

Круглосуточный мониторинг оборудования и систем.

Основатели компании — Илья Бруман и Алексей Пайкин.

Minery i.o предоставляет для клиентов комплекс услуг «под ключ»:

покупка, установка и настройка майнингового оборудования,

обслуживание серверов,

контроль и отслеживание работы сервера через приложение,

страховка и ремонт,

продажа или сдача в аренду своего оборудования.

Minery.io поможет вам начать добывать биткоины максимально быстро.

Хостинг привлекает потенциальных инвесторов своей надежностью. Проделав долгую кропотливую работу, компания доказала, что это не «стартап группы энтузиастов», а зрелая сплоченная команда профессионалов своего дела.

Основные ценности Minery.io – это требовательное отношение к бизнесу, внимательность к деталям и клиентоориентированность.

Для создания современного высокотехнологичного хостинга, который удовлетворял бы все запросы пользователей, потребовалось немало сил и времени.

В период с 2016 до 2018, был заложен фундамент будущего проекта. Перед непосредственным запуском нужно было создать наиболее благоприятные условия для его полноценного функционирования. Первоочередными задачами были подбор местоположения, а также поиск экологически безопасных, возобновляемых источников электроэнергии.

Иркутская область в Сибири была выбрана не случайно. Погодные условия в этой локации позволяют значительно продлить срок эксплуатации майнингового оборудования, и повысить эффективность добычи токенов.

Трудности и издержки периода становления остались в прошлом. Сейчас мы видим все больше уверенности, что компания Minery.io движется в правильном направлении. С каждым днем к ней обращаются все больше клиентов, и увеличивается число обслуживаемых серверов. Но и это далеко не предел возможностей. Платформа располагает неограниченным потенциалом для масштабирования бизнеса. Регулярный запуск новых мощностей и стабильное развитие компании не дают усомниться в её надёжности.

В приоритете для Minery.io честность и высокое качество предоставляемых услуг, ведь только так можно заслужить доверие клиентов. С компанией сотрудничают тысячи людей по всему миру. Специалисты Minery.io оказывают квалифицированную помощь и всестороннюю поддержку на всех этапах, с момента заключения договора и до прекращения сотрудничества.

Хостинг оказывает помощь новичкам в освоении азов инвестирования, а также дает им все необходимые навыки, которые помогут разобраться в тонкостях рынка криптовалют и научиться его прогнозировать.

Компания гарантирует защиту ваших инвестиций. Работая с Minery, вы получаете денежные выплаты даже в случае падения производительности вашего сервера. Особое внимание компания уделяет защите добытых биткоинов от кибератак. Круглосуточно предпринимаются все необходимые меры для защиты вашего имущества от стороннего вмешательства, как виртуального, так и реального.

Minery.io ответственно подходит к проблеме защиты окружающей среды. Хостинг мощностью 55 МВт обслуживается Братской Электросетевой Компанией (БЭСК). Туда идут прямые поставки электроэнергии от Братской ГЭС.

Почему стоит инвестировать с Minery.io

Начав инвестировать в криптовалюту вместе с Minery.io, вы можете быть уверенными в сохранности своих средств. Конкурентные преимущества работы с данным хостингом представлены в таблице ниже:

Конкурентное преимущество В чем заключается Современное оборудование для майнинга Мощное и высокотехнологичное оборудование ASICs от Bitmain обеспечивает надежную работу сервиса. Выгодное географическое расположение Умеренный климат Сибири идеально подходит для работы майнингового оборудования. Оптимальные температурные показатели обеспечивает его своевременное охлаждение и вентиляцию. Гарантированный доход Minery.io позаботилось о том, чтобы исключить потерю доходов клиентами из-за технических неисправностей оборудования (например, отключение электричества). Резервная система подачи электроэнергии обеспечивает бесперебойную работу всех устройств.Это уникальное предложение на рынке.



Лучшие цены Дата-центр снабжается напрямую от возобновляемого источника электроэнергии. Сокращение логистических затрат ведет к уменьшению себестоимости. Клиенты могут купить оборудование по оптовым ценам на сайте компании. Доступен большой выбор оборудования Большинство моделей устройств для майнингового оборудования можно купить на сайте компании за доступными ценами. (подключение входит в стоимость).Также Minery.io готова выкупить ваше оборудование в случае прекращения сотрудничества. Человеческий ресурс Весь штат сотрудников Minery.io. – это одна большая семья.Компания ценит и уважает труд всех своих людей, а также предоставляет им неограниченные возможности для профессионального и личного роста. Прозрачная деятельность Вся информация по работе оборудования находиться в открытом доступе. Контролировать добычу токенов можно дистанционно через веб-приложение, или лично посещая дата-центр. Также есть возможность ежедневного вывода средств. Лояльность Minery.io стремится создать максимально комфортные условия для своих клиентов.Крупные инвесторы могут рассчитывать на дополнительные скидки при заключении договора о сотрудничества.

Плюсы и минусы майнинг хостингов

По сравнению с недостатками, использование майнинг хостингов имеет намного больше плюсов, чем минусов:

Не нужно покупать оборудование самому. Сокращаются расходы на электроэнергию и аренду. Экономия времени. Бесплатный ремонт оборудования и страховка инвестиций позволяют избежать дополнительных финансовых потерь. Упрощенный процесс конвертации виртуальной валюты. Возможность долгосрочного планирования инвестиций и расходов. Постоянные консультации квалифицированных специалистов помогут повысить финансовую грамотность. Безопасность окружающей среды. Хостинг размещает биткоины в экономически выгодных регионах. Знания, предоставляемые Minery, помогут вам анализировать и прогнозировать криптовалютный рынок для получения максимальной прибыли.

Тем не менее, аренда мощностей для добычи криптовалюты не исключают возможные риски:

Нелегальная работа отдельных платформ. Потенциальные убытки, связанные с кражей или поломкой оборудования. Недобросовестное исполнение провайдерами своих обязательств. Риск потерять все свои финансовые активы в случае мошеннических действий. Возможность хакерской атаки на дата-центр. Нестабильность на рынке биткоинов может снижать доходы от криптомайнинга, в то время как расходы останутся прежними. Некоторые хостинги не предусматривают страховку инвестиций.

Как приумножить криптовалюту с помощью трейдинга

Криптотрейдинг — это основной способ заработка с помощью операций с криптовалютой. В его сути лежит обычная спекуляция на разнице цен. Чтобы заработать криптотрейдеры могут заключать краткосрочные, средне и долгосрочные соглашения. Их цель — заработать как можно больше.

Операции купли-продажи происходят на специальных платформах — криптовалютных биржах. Трейдинг криптовалютой более прибыльное занятие, по сравнению с майнингом и инвестированием.

В криптотрейдинге обычно используется те же инструменты и активы, что и в обычной торговле. Они называются деривативами. При покупке деривативов ни одна, ни другая сторона не владеет активом, спекуляции происходят вокруг прав на реализацию договора. В зависимости от условий договора, выделяют основные виды деривативов:

Фьючерсы

Фьючерс гарантирует, что в будущем вам продадут криптовалюту по фиксированной цене в конкретное время. Но при этом никто не гарантирует, что цена актива на внешнем рынке не поменяется – она может как вырасти, так и упасть.

Опционы

Опцион — это договор, который дает вам право приобрести актив по указанной цене, но при этом он необязателен для исполнения. Другими словами, это тот же фьючерс, только с возможным изменением решения.

Свопы

Своп —это двойной контракт. Вам продадут криптоактив, если вы обещаете продать его назад тому же трейдер на тех, или иных условиях.

Перед тем как начать торговать, вам нужно оценить сам рынок — какие криптовалюты самые популярные, их объем и ликвидность. Также криптовалютные биржи могут выступать в роли площадок, где участники торгов могут продавать друг другу цифровые активы.

Каждая биржа имеет собственный листинг — то есть определенный набор криптовалют и торговых пар, которыми могут обмениваться пользователи. Самые популярные пары —BTC/ETH, BTC/LTC, USDT/BTC, ETH/LTC.

Самая крупная платформа, которая проводит торговые операции с криптовалютой— это Binance, основанная в Гонконге. Она позволяет обменивать криптовалюту как между криптовалютными парами, так и на деньги.

Форекс, как самый большой и самый ликвидный рынок в мире в последние годы начал проводить торги с криптовалютой. Форекс-торговля позволяет покупать криптовалюту по текущему курсу. Основное отличие криптовалютных бирж от Форекса — отсутствие брокеров.

С развитием рынка децентрализованных финансов количество новых проектов в которые можно инвестировать, неуклонно растет. Если вы все-таки решили торговать на криптовалютной бирже начните с небольших сумм. Высокая прибыль довольно часто сопровождается потенциальными убытками. Выбор правильной стратегии обезопасит вас от возможных рисков. Чтобы планировать долгосрочную и прибыльную деятельность необходимо уделить много времени для изучения этого ремесла.

Заключение

Услуга майнинг-хостинг — оптимальное решение для тех, кто хочет подняться на биткоине. С ее помощью вы можете значительно улучшить свое финансовое состояние и рассчитывать на регулярный достойный заработок. Размещение ваших серверов в специализированных дата центрах под контролем специалистов избавит вас от множества проблем. Все что требуется от вас —периодический контроль начислений токенов в ваш кошелек.

Перед тем как взять в аренду оборудование для майнинга, мы рекомендуем тщательно взвесить все за и против.

Если вы хотите начать инвестировать в криптовалюту, но не имеете достаточно знаний и ресурсов, компания Minery.io станет лучшим выбором для вас.Опытные крипто майнеры окажут вам всестороннюю помощь и поддержку на всех этапах в освоении этого направления и научат зарабатывать реальные деньги. Начать работу с платформой и получать доход можно уже сейчас.