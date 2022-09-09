Longines из каучука – почувствуйте качество на ощупь

zmxn 09 вересня 2022, 12:51

Каждый раз, собираясь покупать очередные наручные часы, люди думают над тем, какой же материал им больше по душе. Одни голосуют исключительно за кожу, другие — за сталь со специальным покрытием. Также есть отдельная категория людей, которые фанатеют от керамических браслетов и корпусов. Но сегодня мы хотим поговорить о другом типе ремешков — каучуковых.

Longines HydroConquest — лучшие часы с каучуковым браслетом

Каучуковые ремешки выглядят так же роскошно, как и кожаные, и совершенно не уступают им в плане внешней привлекательности. Однако стоит отметить, что порой они бывают намного практичнее и функциональнее. Например, если речь идет про мужские часы Longines из коллекции HydroConquest, то здесь такое решение абсолютно оправдано.

Вы можете посмотреть все доступные модели в интернет магазине Вектор Д. Вы помете, что главной их особенностью является высокая водонепроницаемость, показатель которой составляет 300WR. Именно поэтому подобные дайверские часы и выпускаются на каучуковых ремешках: они не боятся ни воды, ни других механических воздействий, поэтому вы можете использовать их для любого вида физической активности. Такие модели пройдут с вами и огонь, и воду, и медные трубы.

1. LONGINES L3.783.4.96.6

В данной модели все создано для максимального удобства ее обладателя. Во-первых, если говорить о самом ремешке, тот тут все просчитано до мелочей. Конечно, каучук сам по себе идеально сидит на руке, но мастера Лонжин добавили дополнительные «плюшки». Застежка на этих часах имеет двойную блокировку, а у самого ремешка есть встроенная система увеличения длины.

Во-вторых, здесь применили один из лучших часовых механизмов калибром L688. В данной модели есть автоподзавод, а также запас хода до 54 часов. Частота полуколебаний составляет 28,8 тысяч единиц в час. Дополнительной функцией является точный и надежный хронограф с колонным колесом. В нем есть центральная секундная стрелка, тридцатиминутный и двенадцатичасовой счетчики.

В-третьих, сам корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, а циферблат надежно защищен сапфировым стеклом, которое устойчиво к царапинам и имеет изнутри специальное многослойное антибликовое покрытие. Дополнительная деталь — ободок, который вращается в одном направлении. В данной модели он выполнен в ярко-красном цвете, поэтому создает интересный акцент. Хотите добавить изюминку вашему образу — заказывайте эти Longines HydroConquest прямо сейчас.