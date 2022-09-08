Английский для начинающих с нуля

zmxn 08 вересня 2022, 00:44

Знание иностранного языка, а тем более английского, позволяет открыть для себя множество путей развития как в профессиональном плане, так и в личностном. Но когда ты новичок в этой области, перед тобой непременно встают вот такие вопросы:

- Как научиться говорить и писать на английском языке с нуля?

- Можно ли самостоятельно овладеть этим предметом?

Давайте рассмотрим каждый вопрос в отдельности, чтобы Вы могли определиться с наиболее подходящим для Вас вариантом познания этого языка.

Учимся говорить и писать на английском с нуля

Как любое ответственное мероприятие, обучение лучше начинать с составления простейшего плана, потому что это и дисциплинирует (а нам этого часто не хватает), и позволяет быстрее достичь желаемого результата.

ПЛАН

Ставим перед собой цель : именно наличие смысла придает любому действию ускорение в направлении достижения результата. Когда понимаешь, зачем идешь, становится легче делать каждый шаг.

: именно наличие смысла придает любому действию ускорение в направлении достижения результата. Когда понимаешь, зачем идешь, становится легче делать каждый шаг. Выбираем удобное для обучения время : 2 или 3 дня в неделю, час или два по продолжительности, утро, день или вечер.

: 2 или 3 дня в неделю, час или два по продолжительности, утро, день или вечер. Определяем для себя лучший источник получения знаний: в зависимости от цели овладения языком подыскиваем соответствующую школу. Это может курс для обучения строго офисному языку либо по конкретной профессии со специальными терминами или видео уроки обучения английскому для простого общения с носителем языка. Как, например, известная школа BistroEnglish Оксаны Долинка : ее популярный курс для начинающих позволяет овладеть современным разговорным английским всего за 4 недели, да еще и с большими скидками при оплате.

получения знаний: в зависимости от цели овладения языком подыскиваем соответствующую школу. Это может курс для обучения строго офисному языку либо по конкретной профессии со специальными терминами или видео уроки обучения английскому для простого общения с носителем языка. Как, например, : ее популярный курс для начинающих позволяет овладеть современным разговорным английским всего за 4 недели, да еще и с большими скидками при оплате. Разрабатываем программу действий по наиболее эффективным упражнениям. Например, учим слово, потом предложение с этим словом, потом вариации с ним в других предложениях, произносим вслух, записываем и т.д. Каждый может выбрать удобную для него вариацию действий.

по наиболее эффективным упражнениям. Например, учим слово, потом предложение с этим словом, потом вариации с ним в других предложениях, произносим вслух, записываем и т.д. Каждый может выбрать удобную для него вариацию действий. Подбираем способ практики в разговорной речи. Без тренировки не получится достичь быстрого результата ни в одном деле, а тем более при обучении с нуля, поэтому стоит внимательно изучить те приложения в интернете, программы, которые помогут развить навык голосового общения на английском языке.

в разговорной речи. Без тренировки не получится достичь быстрого результата ни в одном деле, а тем более при обучении с нуля, поэтому стоит внимательно изучить те приложения в интернете, программы, которые помогут развить навык голосового общения на английском языке. Находим приемлемого аудитора, чтобы видеть прогресс в обучении. Если вы не желаете ограничиться определенным уровнем знаний и навыков, а хотите все время совершенствоваться, то можете найти человека, свободно владеющего иностранными языками, для того, чтобы он периодически оценивал Ваши способности (растут они или стоят на месте).

Самостоятельное обучение

Теоретически, конечно, такое тоже возможно, но крайне редко встретишь человека, который без посторонней помощи способен освоить все нюансы иностранной речи. К тому же, самому себя сложнее дисциплинировать и в целом наладить цепочку этапов обучения, без чего оно становится абсолютно неэффективным.

Итак, вывод можно сделать однозначный: обучение языку с нуля лучше проводить под чутким руководством профессионалов и только имея на руках уже готовый план действий.