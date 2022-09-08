Английский для начинающих с нуля

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Знание иностранного языка, а тем более английского, позволяет открыть для себя множество путей развития как в профессиональном плане, так и в личностном. Но когда ты новичок в этой области, перед тобой непременно встают вот такие вопросы:
- Как научиться говорить и писать на английском языке с нуля?
- Можно ли самостоятельно овладеть этим предметом?
Давайте рассмотрим каждый вопрос в отдельности, чтобы Вы могли определиться с наиболее подходящим для Вас вариантом познания этого языка.
Как любое ответственное мероприятие, обучение лучше начинать с составления простейшего плана, потому что это и дисциплинирует (а нам этого часто не хватает), и позволяет быстрее достичь желаемого результата.
Теоретически, конечно, такое тоже возможно, но крайне редко встретишь человека, который без посторонней помощи способен освоить все нюансы иностранной речи. К тому же, самому себя сложнее дисциплинировать и в целом наладить цепочку этапов обучения, без чего оно становится абсолютно неэффективным.
Итак, вывод можно сделать однозначный: обучение языку с нуля лучше проводить под чутким руководством профессионалов и только имея на руках уже готовый план действий.
23:09: Рекомендации по выбору детских кроссовок на осень от PUMA
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