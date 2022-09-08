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Какие бывают туры? Короткий обзор

zmxn 07 вересня 2022, 11:35
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Любовь к путешествиям объединяет миллионы людей во всем мире — с разным ритмом жизни, доходом, увлечениями и вкусами. Кто-то не представляет своего отдыха без моря, чаек, широкой набережной и умиротворенного релакса на шезлонге. Для других лучший отпуск — это шумные улицы мегаполиса, фотосессии у знаменитых зданий, десятки пройденных километров на шагомере. А еще есть поклонники экстрима и походов, любители изучать культуру разных стран через их кулинарные традиции, шопоголики… Как удовлетворить тревел-предпочтения каждого клиента, знают специалисты турагентства Poehalisnami.kz. В каталоге компании представлены туры для путешественников всех калибров: от пляжной «классики», до только набирающих спрос пакетных путевок для заграничных закупок. Предлагаем разобраться в самых распространенных видах туризма.

На берегу моря

Пляжные пакеты — наиболее востребованный тип путевок. Для многих жителей больших городов с напряженным графиком работы нет ничего лучше, чем вырваться в отпуск на недельку-вторую, окунуться в теплое море и зарядиться энергией солнца. 

Секрет популярности пляжных туров — их универсальность. Каждое крупное турагентство предлагает сотни вариантов для семей с детьми, активной молодежи, романтических пар, людей в преклонном возрасте. В зависимости от категории путешественников, подбираются курорт и сопутствующие виды досуга: водный спорт, дайвинг, экскурсии, спа-релакс, вечеринки. При этом расслабляться у моря можно круглогодично. 

Топовые летние локации:

  • Турция;
  • Греция;
  • Италия;
  • Испания;
  • Кипр;
  • Черногория;
  • Болгария;
  • Тунис.

Лучшие зимние направления:

  • Индонезия (о. Бали);
  • Таиланд;
  • Шри-Ланка;
  • Мексика;
  • Мальдивы;
  • Доминикана;
  • Танзания (о. Занзибар).

Весной и осенью жители стран бывшего СНГ отдают предпочтение морским курортам ОАЭ, Египта и Иордании.

В ритме больших городов

Городские путевки в фаворитах у любознательных туристов, желающих в отпуске по максимуму изучить новую страну. Пакетные предложения с посещением крупных городов, как правило, рассчитаны на 3-7 дней, и предполагают переезды автобусом. 

Туристическая компания учитывает пожелания клиента и предлагает оптимальный маршрут по часам и продолжительности пути.

Городские пакеты бывают:

  • с дневной либо ночной дорогой;
  • включающие насыщенную экскурсионную программу, либо же 2-3 обзорные прогулки с возможностью заказать дополнительные на месте;
  • с остановкой в одной стране или посещением нескольких соседних государств;
  • комбинированные: экскурсионный + пляжный/горнолыжный/событийный.

Еще один вариант — узконаправленные пакетные туры. Например, обратившись в туристическое агентство, можно приобрести поездку, приуроченную к датам известного фестиваля, шопинг- или гастротур.

Романтика природы

Живописная природа влечет многих: экстремалов, любителей хайкинга и даже пассивных туристов, желающих умиротворения вдали от цивилизации. Первым сеть турагентств «Поехали с нами» предлагает турпутевки на лучшие курорты в горах Италии, Австрии, Швейцарии, Болгарии, Турции, Словакии и других стран. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом занимаются скалолазанием. Для тех, кто увлекается пешим туризмом, хорошая турфирма имеет в запасе несколько пакетных вариантов с продуманными маршрутами по лучшим мировым пешеходным тропам. Если же в целях туриста просто расслабиться и отдохнуть от городских забот, можно приобрести тур на один из рекреационных курортов или забронировать уютное бунгало в тихой глубинке вдали от шумных туристических локаций.

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