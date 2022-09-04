zmxn 04 вересня 2022, 18:35

Как автоматизировать склад за два дня? Как поставить на поток сложные процессы без ошибок, давайте рассмотрим этот вопрос в свете внедрения автоматизации в эти процессы.

Склад

Для чего необходим склад на предприятии? В первую очередь он необходим для того, чтобы сохранить товары и материалы. Физический склад требуется для сохранности данных материалов, но его учёт подтверждает легальность перемещения различных товарных групп между определёнными сотрудниками или целесообразность их растраты на определённые процессы или изготовление готовой продукции. Зачастую за склад отвечает ответственный работник, он несёт материальную ответственность за каждую позицию. Также на складе могут работать кладовщики, которые занимаются рядовыми операциями по перемещению, комплектациям и другим операциям. Каждый из них также несет материальную ответственность. Все операции, которые осуществляются на складе важно подтверждать документально, таким образом они будет иметь юридическую силу и в любой момент можно понять куда, сколько и на какие цели было потрачено та или иная товарная позиция.

Ведение учета на складе

Ведение учёта на складе осуществляют также ответственный работник, например, бухгалтер материального стола, если такой единицы в компании нет, то обычный бухгалтер. Цель данной работы отразить максимально точно количество товарных позиций или материалов, которые находятся физически на складе. По сути, данные физического склада должны совпадать с данными виртуального. Далее в обязанности данного работника входит контролировать, чтобы все возникшие операции по складам за определенный отчётный периоды соответствовали реальности, были собраны подписи с ответственных лиц. Также периодически может организовываться процесс инвентаризации, когда материально ответственных лиц проверяет на соответствие тем данным, которые изложены в документах. Есть ли в процессе инвентаризации возникают убытки или излишки, то выясняется по каким причинам возникли данные категории. Если компания несёт убытки и сотрудник злонамеренно нарушал свои обязанности, не следил за расходом ТМЦ, то по решению комиссии может быть принято решение изъять из заработной платы стоимость убытков. По излишкам также будет проводиться расследование, если неправильно были зафиксированы позиции, возник пересорт, то это будет исправлять при помощи анализа прошлых периодов и исправления операций.

Программа учета склада

Как достичь правильного точного учёта без сильных затрат времени и материальных ресурсов? В этом поможет программа учета склада, то есть, по сути, использование автоматизации в управлении складской деятельностью. Автоматизировать склад — это лучшее оптимальное решение, которое можно сделать для современной складской деятельности. Это помогает избавиться от рутинных процессов, механические действия переложить на автоматизацию. Более того, такой подход помогает ускорить операции и деятельность в целом. Например, при интеграции автоматизации со сканнером штрих-кода или любым другим складским оборудованием можно очень быстро инициализировать товарные группы и автоматически обновлять данные в рабочем пространстве программы. Процесс инвентаризации проводится очень быстро посредством специальной программы. Данные легко изъять по материальным ведомостям, легко подсчитывать, не нужно останавливать рабочую деятельность складов.

Как подобрать нужную автоматизацию?

Чтобы подобрать нужную автоматизацию нужно провести исследование рынка программных услуг. Прежде, нужно понять, какие именно функциональные возможности необходимы вашему предприятию. Можно выбрать программу, которая будет обслуживать только процессы по складу, а можно выбрать универсальный вариант и, например, дополнительно её использовать ещё и для других процессов, связанных с управлением всей организацией. Лучше, конечно, отдать предпочтение универсальному варианту программы, так вы дополнительно ещё можете оптимизировать другие участки учёта и области. Можно также исследовать отзывы и запросить демо версии от разработчиков.

Автоматизация, проверенная временем

Мы хотим вам предложить автоматизацию, проверенную временем от компании УСУ. Вы можете получить платформу в простой версии для обслуживания только лишь склада, либо в универсальной версии для обслуживания основных процессов в организации. Какие основные преимущества вы можете получить для склада? Вы сможете вести учёт всех операций, которые проводятся по складу, автоматизация может быть реализована в короткие сроки, всё зависит от того, насколько точно вы расскажите нам о своих потребностях, а мы в свою очередь, можем быстро вам предоставить коммерческое предложение по возможностям программного обеспечения. Вы сможете вести полноценный операции по складу, подключить интеграции с оборудованием, провести очень быстро обучение ваших сотрудников, каждый сможет работать в системе, ведь она интуитивно понятная. По управлению организацией можно создать неограниченное количество учётных записей, в которых будут трудиться отдельные сотрудники, каждого из них можно наделить своими правами и предоставить доступ в соответствии с профессиональными обязанностями. Можно ограничить выход пользователей на развлекательные сайты и осуществлять удаленный контроль работы каждого работника. Предлагаем вам больше возможностей по доступным ценам, их можно получить под заказ. С УСУ ведение склада будет профессиональным.