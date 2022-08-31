Вживайте насіння конопель – відчуйте себе краще

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Реалізація, купівля та використання насіння конопель у сирому вигляді абсолютно законна. Люди вживають їх у їжу, застосовують у рецептах народної медицини, готують настоянки. Конопляні зерна містять велику кількість вітамінів, антиоксидантів, амінокислот, -мікро та -макроелементів. Народні цілителі рекомендують використовувати насіння конопель як основний інгредієнт з терапевтичною дією для створення цілющих розчинів та емульсій. Яких саме читайте нижче.
Якщо людина починає вживати конопляні зерна в їжу, то у неї покращується травлення, сечовиділення, входить у норму функціонування ендокринної системи. Крім того, використання насіння конопель є чудовою профілактикою онкологічних захворювань, анемії, еректильної дисфункції. Все це завдяки антиоксидантам і стеролам, що входять до складу зерен.
Особливо корисне їх вживання людям, які страждають від зайвої ваги та проблем із ШКТ. Потрапляючи в організм, конопляне насіння надає обволікаючу дію на слизову оболонку кишечника, зокрема на пошкоджені ділянки. Поліпшується перистальтика, організм очищається від накопичених шлаків та токсинів. На відміну від тайських таблеток для схуднення, цей спосіб позбавлення кілограмів безпечний для організму.
Крім того, вживаючи насіння у сирому вигляді з ранку, вдасться знизити апетит. Опинившись у шлунку, зерна в кілька разів збільшуються в розмірах і заповнюють його, позбавляючи людину почуття голоду. Принагідно активізуються процеси жиросжигания, прискорюється метаболізм. Щоб досягти такого результату, достатньо вживати 4 ст. л. продукт щодня.
Найбільш популярні настоянки:
Застосування цих рецептів дозволить значно покращити самопочуття. Будьте здорові!
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