Возможности виртуальных номеров телефона

zmxn 31 серпня 2022, 12:14

Современные способы коммуникаций стремительно развиваются благодаря интернету. Это существенно упрощает работу бизнеса и помогает решать многие вопросы. Одним из наиболее перспективно развивающихся решений данного направления является использование виртуальных телефонных номеров.

Все функции современной телефонии, совмещенные с возможностями интернета

Объединить в себе этот функционал можно, используя виртуальный номер телефона, не привязываемый к физическим АТС. Основные преимущества виртуальных номеров телефона:

опции классической телефонии;

возможность регистрации как мобильного, так и стационарного номера;

многоканальность;

экономия расходов на связь;

быстрота подключения;

совместимость с корпоративным программным обеспечением.

Помимо того, что использование виртуальных номеров телефона подразумевает стандартные опции, такие как звонки, СМС, отправка факсов и голосовых сообщений, это дает и ряд других преимуществ.

Виды виртуальных номеров

Характеристики виртуальных АТС делают возможным выделение как мобильных, так и стационарных телефонных номеров. Это позволяет организовывать виртуальные представительства предприятий, не имея их физически, и вести международный бизнес из своего домашнего региона.

Также существует возможность выбора таких номеров для использования только в каких-то индивидуальных целях, например отправки факсов, SMS, или e-mail. В качестве дополнительной стимуляции лояльности можно зарезервировать номер, начинающийся на «800», который позволяет клиентам осуществлять звонки, оплачиваемые компанией.

Многоканальность

Благодаря специфике маршрутизации виртуальные телефонные номера являются многоканальными, что дает возможность принимать несколько звонков одновременно. Это создает удобства для клиента, не заставляя его ожидать, пока освободится линия. А для компании убирает вероятность того, что клиент, не дождавшись ответа менеджера, обратится к конкурентам.

Совместимость с корпоративными CRM-системами

Виртуальные номера телефонов могут использоваться совместно с корпоративной IP-телефонией и CRM-системами. Это позволяет создавать виртуальные мобильные офисы с полным контролем и мониторингом рабочего процесса.

Дополнительным удобством выступает использование таких номеров не только на ПК, но и на мобильных телефонах или планшетах. Это дает возможность осуществлять звонки везде, где есть интернет.

Наряду со всеми остальными преимуществами, немаловажен тот факт, что использование виртуальных мобильных номеров является экономичным способом организации телекоммуникационной связи для компаний. Ведь это исключает необходимость покупки дополнительного оборудования. А по скорости подключения, такие номера вряд ли могут уступить еще какому-либо способу, так как оно может осуществиться всего за 5 минут. Достаточно выбрать тарифный план, оплатить его и начинать пользоваться.