Демисезонная куртка для спорта: 3 совета по выбору

zmxn 30 серпня 2022, 10:25

Спорт в прохладное и слякотное время года никто не запрещал. Но нужно знать правила выбора одежды для весенних и осенних тренировок, чтобы не навредить собственному здоровью. В магазине megasport.ua мужские демисезонные куртки подходят как для повседневной носки, так и для активных физических упражнений на свежем воздухе.

Выбирайте мембранные материалы

Первое, что нужно выбирать в верхней одежде, — материалы. Для спорта предпочтительно останавливаться на мембранных куртках. Благодаря нескольким слоям из специфических материалов, верхняя одежда позволяет:

защищать человека от дождя и ветра;

не отсыревать внутри, как это часто делают обычные плащевки и дождевики;

отводить от тела пот и лишнюю влагу.

Такая спортивная экипировка позволяет сохранять полезную для тела температуру. Человек не переохлаждается и не перегревается во время активных действий. Подходит для этого модель Helly Hansen ERVIK JACKET из мембранного материала Helly Tech Protection с водоотталкивающими свойствами.

Ориентируйтесь на комфорт кроя

Фасон верхней одежды не должен сковывать движения. В идеале между курткой и еще одним слоем вещей должно быть немного пространства. Зависит его количество и свобода кроя от вида спорта, которым вы занимаетесь.

Если вы собираетесь на пробежку, куртка может прилегать, но не обтягивать. Для силовых тренировок тоже желательно не выбирать слишком свободные фасоны, чтобы одежда не мешала в работе с дополнительными тренажерами или снарядами. Подойдет для этого модель Puma FCSD Bench Jacket.

Дизайн, который вам нравится

Преимущественно спортивная верхняя одежда отличается своей яркостью и контрастом. Выбирайте тот дизайн, в котором вы ощущаете себя наиболее комфортно. Залог хорошей тренировки — удобная одежда, которая максимально сливается с вашим телом и не мешает.

Учитывайте длину одежды, наличие карманов, посадку капюшона. Все спортивные демисезонные модели можно носить и в повседневной жизни. Если хотите приобрести универсальную куртку, выбирайте нейтральное оформление.