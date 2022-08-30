Демисезонная куртка для спорта: 3 совета по выбору

Рекомендации по выбору детских кроссовок на осень от PUMA 23:09
Vostok Casino - Обзор, Официальный сайт, Отзывы, Бонус 12:20
Як вибрати котушку для спінінга? Розміри шпулі котушок 16:46
Лучшие варианты подарков, которые можно подарить на любой праздник 10:48
Онлайн-казино FizzSlots лучшее место для азартных развлечений 09:15
Сучасна доставка продуктів на дім та в офіс: зручно та оперативно 09:10
Как правильно подобрать пульт для телевизора: советы и рекомендации 08:45
Чем отличаются регулярные семена конопли от феминизированных и какие лучше выбрать? 00:35
Спорт в прохладное и слякотное время года никто не запрещал. Но нужно знать правила выбора одежды для весенних и осенних тренировок, чтобы не навредить собственному здоровью. В магазине megasport.ua мужские демисезонные куртки подходят как для повседневной носки, так и для активных физических упражнений на свежем воздухе.
Первое, что нужно выбирать в верхней одежде, — материалы. Для спорта предпочтительно останавливаться на мембранных куртках. Благодаря нескольким слоям из специфических материалов, верхняя одежда позволяет:
Такая спортивная экипировка позволяет сохранять полезную для тела температуру. Человек не переохлаждается и не перегревается во время активных действий. Подходит для этого модель Helly Hansen ERVIK JACKET из мембранного материала Helly Tech Protection с водоотталкивающими свойствами.
Фасон верхней одежды не должен сковывать движения. В идеале между курткой и еще одним слоем вещей должно быть немного пространства. Зависит его количество и свобода кроя от вида спорта, которым вы занимаетесь.
Если вы собираетесь на пробежку, куртка может прилегать, но не обтягивать. Для силовых тренировок тоже желательно не выбирать слишком свободные фасоны, чтобы одежда не мешала в работе с дополнительными тренажерами или снарядами. Подойдет для этого модель Puma FCSD Bench Jacket.
Преимущественно спортивная верхняя одежда отличается своей яркостью и контрастом. Выбирайте тот дизайн, в котором вы ощущаете себя наиболее комфортно. Залог хорошей тренировки — удобная одежда, которая максимально сливается с вашим телом и не мешает.
Учитывайте длину одежды, наличие карманов, посадку капюшона. Все спортивные демисезонные модели можно носить и в повседневной жизни. Если хотите приобрести универсальную куртку, выбирайте нейтральное оформление.
23:09: Рекомендации по выбору детских кроссовок на осень от PUMA
12:20: Vostok Casino - Обзор, Официальный сайт, Отзывы, Бонус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.