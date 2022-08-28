Какую модель iPhone следует выбрать фотографу?

zmxn 28 серпня 2022, 14:26

Айфон, который идеально подойдет для создания фотографий и видео

Каждый год Apple выпускает одну из лучших камер на рынке смартфонов вместе с новейшим iPhone. И каждый владелец смартфона от американского бренда может вам точно сказать, что даже старые модели снимают отличные фото и видео с замечательным качеством.

Поскольку профессионалы в области фото и видеосъемки часто работают с компьютерами и ноутбуками Mac, обрабатывая фотографии, многие фотографы и видеооператоры также полагаются на Айфон. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или просто фотографом, гаджет, который лучше всего подходит для фотографии, почти всегда является последней моделью. Но какую модель должен купить тот, кто предпочитает заниматься фотографией профессионально?

Неудивительно, что айфоны этого года производят более качественные фото и видео, чем прошлогодние модели. И когда этой осенью выйдет серия 14, он, вероятно, будет еще лучше. Но сегодня лидирующие позиции бесспорно занимает iPhone 13 Apple. Этот смартфон предлагает вам лучшую камеру, которая в настоящее время встроена в iPhone. Однако между обычными и профессиональными есть явные различия, особенно в области камеры.

Флагманская модель имеет несколько явных преимуществ перед iPhone 13, когда речь идет о фотографиях и видео. С одной стороны, у флагмана есть третья камера с телеобъективом в дополнение к стандартным широкоугольным и сверхширокоугольным камерам. Зум этой камеры был увеличен до 3-кратного с 2-кратного в прошлогодней модели, что создает больший эффект телефото и позволяет делать более естественные портретные снимки. А вот функция зума в смартфоне, наверное, не самая используемая функция камеры.

Стандартная широкоугольная фотокамера в iPhone 13 Pro имеет как больший сенсор, так и большую апертуру, что означает лучшую производительность при слабом освещении и больший динамический диапазон, а также более естественную глубину. А еще есть сверхширокоугольная камера, которая отличается от камеры классического устройства. Модель Pro имеет другую сверхширокоугольную камеру с гораздо большей апертурой, которая лучше работает при слабом освещении, но также имеет гораздо более короткое минимальное расстояние фокусировки — всего 2 см. Это означает, что вы можете поднести свое устройство очень близко к объекту для получения великолепных макроснимков.

Также iPhone 13 Pro поддерживает новый формат изображений ProRAW. В свою очередь стандартная также позволяет записывать видео в формате ProRes. Людей, интересующихся именно этим форматом, не так много, но если вы планируете часто записывать и монтировать видео, то он будет очень кстати.

В прошлом году у iPhone 12 Pro Max было другое аппаратное обеспечение камеры, чем у меньшего 12 Pro. В этом году с Айфоном 13 модели Про и Про Макс имеют одинаковые функции.

Стоит отметить, что iPhone 13 имеет достаточное количество функций и качество снимков в нем на уровне, в то время как его цена является значительно более приятной для покупателей. Стоит обратить внимание на данную модель, ведь именно она имеет прекрасное соотношение цены и качества, а это значит, что этот телефон непременно станет хорошей находкой для любителей делать эстетичные снимки и красивые видео. Данная модель идеально подойдет также для тех, кто ищет смартфон для создания видео и фото контента, например, для публикации в Instagram.

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