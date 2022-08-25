Рекомендации по выбору детских кроссовок на осень от PUMA

zmxn 25 серпня 2022, 23:09

С наступлением первых холодов у родителей появляется нелегкая задача — правильно подобрать детские кроссовки на осень. Важно, чтобы подошел размер, дизайн, а еще обувь соответствовала сезону: была непромокаемой и одновременно удобной. На странице интернет-магазина PUMA https://ua.puma.com/ru/sportivnye-tovary-dlja-detej/dlja-devochek/obuv.html собрано разнообразие кроссовок на любой вкус. Чтобы подобрать модель, которая идеально подойдет именно вашему ребенку, нужно лишь учесть несколько моментов.

Преимущества кроссовок в качестве основной осенней обуви

Производители предлагают разнообразие вариантов обуви на осень — ботинки, сапоги, туфли. Родители и дети чаще предпочитают кроссовки. Происходит это по следующим причинам:

они удобные, в них комфортно бегать на площадке, ходить в сад и школу;

есть специальные водонепроницаемые модели, в которых можно легко ходить по лужам и не бояться, что ноги промокнут;

обувь в классическом дизайне впишется в любой образ, поэтому будет универсальной и точно не создаст проблем с подбором детского аутфита на прогулку.

Лучше всего иметь под рукой несколько моделей кроссовок, например, исключительно спортивные и более классические. Так вы 100% сможете подобрать подходящую обувь под разную стилистику образов.

Основные критерии, на которые стоит ориентироваться при покупке

Главное, чтобы обувь подошла по размеру. Здесь стоит лишь измерить длину стопы ребенка и соотнести с показателями в размерной таблице бренда. Однако есть и другие не менее важные критерии:

если ребенок ходит в школу или сад, то позаботьтесь о том, чтобы он смог без помощи взрослых справиться с застежкой;

цвет зависит от палитры гардероба, зачастую она пестрит разными оттенками, поэтому обувь можно смело брать в классических цветах;

дизайн подбирается по принципу цвета, то есть с ориентиром на стилистику гардероба.

Если ребенок уже взрослый, то не бойтесь давать ему свободу выбора. Соберите вместе корзину на сайте интернет-магазина PUMA, и тогда он с еще большим удовольствием будет ходить в обновках.