Vostok Casino - Обзор, Официальный сайт, Отзывы, Бонус

zmxn 17 серпня 2022, 12:20

Казино Восток представлено в Европе и странах СНГ. Этот вебсайт пользуется возрастающей популярностью среди опытных игроков и новичков. Богатая коллекция игр и качественная поддержка клиентов делают онлайн казино Восток отличным выбором для желающих играть на платформе с широким выбором развлечений: от традиционных игровых автоматов до live-дилеров.

Основные преимущества интернет казино Восток

Бренд представлен во всех популярных в России и СНГ социальных сетях, включая Одноклассники, Вконтакте и Mail.ru. Регулярные акции с щедрыми призами, более 100 слотов от 22 разработчиков и более 7 лет международного опыта сделали Vostok Casino одним из самых надежных поставщиков услуг в области гемблинга на территории Европы и СНГ.

Компания обладает рядом несомненных преимуществ, привлекающих тысячи игроков:

Круглосуточная поддержка игроков. Вы всегда сможете связаться с сотрудниками поддержки и решить любой вопрос в кратчайшие сроки. Пообщаться с сотрудниками можно в живом чате или в социальных сетях.

Удобный банкинг. Можно воспользоваться самыми разными способами оплаты и вывода средств: Юмани, moneta.ru, Webmoney, MasterCard/VISA. Выбирайте любую платежную систему.

Быстрая регистрация и верификация. Процесс создания личного кабинета занимает всего несколько минут и требует только наличия мобильного телефона и электронной почты. Верификация нужна в отдельных случаях и обычно занимает не более суток.

Регулярные лотереи, турниры и промо-акции. Спец-турниры, события и другие мероприятия позволяют тысячам игроков выигрывать чаще и больше!

Коллекция игровых автоматов

Даже самый опытный ветеран игровой индустрии будет поражен разнообразием вариантов, если откроет каталог игр онлайн казино Восток: от популярных автоматов до новинок слотов — здесь найдется все.

Среди наиболее интересных провайдеров игр:

Endorphina — команда разработчиков HTML-5 решений для онлайн казино. Компания базируется в Чехии и создает игры с 2013 года, но мейнстримовую популярность заработала только в 2020-х. Провайдер известен своими хитами Wild LOVE, Water Tiger и Royal XMass.

— команда разработчиков HTML-5 решений для онлайн казино. Компания базируется в Чехии и создает игры с 2013 года, но мейнстримовую популярность заработала только в 2020-х. Провайдер известен своими хитами Wild LOVE, Water Tiger и Royal XMass. Yggdrasil — премиум-поставщик приложений и HTML-5 игр для лучших игорных заведений. Эта команда разработчиков заработала любовь игроков качественной графикой, нестандартными режимами игр, паззлами и другими интересными нововведениями в жанре игровых слотов.

— премиум-поставщик приложений и HTML-5 игр для лучших игорных заведений. Эта команда разработчиков заработала любовь игроков качественной графикой, нестандартными режимами игр, паззлами и другими интересными нововведениями в жанре игровых слотов. NetEnt — известнейший разработчик игр и поставщик Live-дилеров. Мобильные приложения NetEnt знакомы всем любителям слотов. За 28 лет непрерывной работы компания создала тысячи программных решений для всей индустрии азартных игр.

Полный каталог «Русского Востока» включает в себя несколько сотен слотов, известных миллионам пользователей по всему миру. Есть не только традиционные слоты, в которых можно выиграть джек-пот, но и вариации видеопокеров, паззлов, HiLo, блэкджека и других.

Всегда работающее зеркало сайта и лицензия Curacao

Официальный сайт доступен всегда. При невозможности пройти по основному адресу можно воспользоваться зеркалом. Вы всегда можете получить действующий адрес зеркала онлайн-казино Восток в Одноклассниках или в других социальных сетях.

Благодаря устойчивой архитектуре сайта, нет никаких прерываний при игре с «живыми дилерами». Основной поставщик Live-Dealer игр — компания Evolution Gaming, известный разработчик программных продуктов для игровой индустрии. Ассортимент представленных развлечений включает в себя рулетку, блэкджек, баккара, Sic Bo и другие.

В честности сайта не приходится сомневаться, ведь у компании есть лицензия на ведение деятельности от уважаемого международного регулятора Gaming Curacao. Надежный оператор GamingVolta Operations обеспечивает обработку части платежей для еще большей безопасности клиентов!

Постоянные бонусы и акции

Не во всех онлайн казино бонус за регистрацию начисляют немедленно и в том размере, который позволил бы сразу окунуться в мир азартных игр. Восток предоставляет всем своим клиентам возможность получить специальные подарки. Эти бонусы постоянные и вы можете получить их вне зависимости от времени года и других внешних факторов.

Приветственный бонус Начисляется до 3 раз за каждое пополнение баланса от 500 рублей. Если внести меньше, то награды не получить. Подарок на день рождения Предоставляется верифицированным пользователям, которые загрузили цветное фото паспорта. Только клиенты, которые внесли не менее $30 суммарно за последние полгода, могут получить подарок. Кэшбек Все игроки могут запросить услугу возврата части проигранных средств. Для этого нужно писать в службу поддержки. Услуга доступна с 1 по 5 число каждого месяца, а также на выходных. VIP-клиенты получают больше кэшбеков. Гифтспины Восток регулярно радует своих клиентов бесплатными вращениями. Просмотреть доступные вращения можно в профиле.

Кроме постоянных акций на сайте предусмотрены и специальные сезонные события, а еще временные акции. Спец-турниры и раздачи промокодов проводят регулярно. Например, в 2022 году запустили промо-событие для раскрутки канала в Телеграм с раздачей ценных призов и подарков всем, кто активирует промокод.

Мобильная версия без скачивания

Преимуществом «Русского Востока» можно назвать и адаптивную HTML-5 верстку сайта, которая легко подстраивается под любые мобильные устройства. Вы можете использовать все современные браузеры, включая Chrome, Opera, Firefox, Safari и другие. Вебсайт сам подгонит интерфейс под разрешение дисплея смартфона или планшета.

Скачивать приложение или засорять память устройства нет необходимости. При этом сам вебсайт не собирает личную информацию клиентов и обеспечивает высокий уровень безопасности, подтвержденный DMCA и Thawte.