Спасаемся от жары: как выбрать хороший вентилятор

zmxn 16 серпня 2022, 23:22

Вентиляторы в знойные летние дни могут стать недорогим и практичным решением для создания комфортного микроклимата в квартире, доме или офисе. В недавние времена такая бытовая техника представляла собой конструкцию с лопастями, гоняющую воздух в одном режиме и с одной скоростью. Современный рынок предлагает множество интересных и функциональных моделей.

Типы современных вентиляторов

Самая распространенная модель – напольная, такие изделия можно переносить из одного помещения в другое и устанавливать в любом удобном месте. Настольный вентилятор в Киеве купить рекомендуется тем, кому нужен компактный вариант, занимающий минимум пространства. Мощность таких устройств не высока, поэтому их следует располагать на рабочем столе в непосредственной близости от человека.

Оригинальное стильное решение – колонный вентилятор. В продаже представлены варианты разной высоты, которые можно разместить как на столе, так и на полу. В процессе работы вертикальные колонны вращаются вокруг своей оси, распределяя охлажденный воздух по помещению. Изделия отлично гармонируют с интерьерами в стиле хай-тек.

Потолочные конструкции выбирают, исходя из площади комнаты. Находясь под потолком, они не занимают полезное пространство. Особенно удобны и практичны модели со встроенной лампой, которые можно использовать в качестве основного источника освещения.

Портативный вентилятор можно взять с собой в путешествие, на дачу, на работу и т.д. Обычно такие устройства подключаются к порту USB, а их размеры не позволяют выдавать мощный поток воздуха.

На какие параметры следует обратить внимание при выборе вентилятора

Подбирая вентилятор для дома или офиса, следует принять во внимание следующие параметры этих устройств:

мощность. Ее значение определяет производительность девайса в условиях работы в рамках определенной площади. Также мощность прямо пропорциональна уровню шума;

уровень шума. Большинство бытовых вентиляторов функционируют в диапазоне от 20 до 50 дБ. 20 дБ – это практически бесшумная работа, а 50 дБ можно сравнить с шумом автотранспорта на оживленной улице. В дневное время такие звуки мало ощутимы, но уснуть под них будет непросто;

возможность регулировки. В продаже представлены модели, обеспечивающие возможность регулировки скорости, высоты, угла наклона, поворота корпуса;

дополнительные функции. К ним можно отнести наличие таймера, увлажнителя воздуха, пульта ДУ, подсветки, датчика температуры окружающей среды.

При условии правильного выбора вентилятор станет незаменимым помощником в доме, обеспечив прохладу, комфорт и хорошее самочувствие в условиях современного изменившегося климата, характеризующегося резким потеплением.