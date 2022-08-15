Сигналізація Ajax: у чому особливості та переваги?

zmxn 15 серпня 2022, 23:24

Незважаючи на широкий вибір обладнання, саме сигналізація Ajax – це найкраще рішення, якщо ви бажаєте захистити офіс, квартиру, приватний будинок чи комерційне приміщення. Можливість модифікації обладнання та широкий вибір різних датчиків гарантують, що приміщення буде під захистом у всіх планах: від зловмисників, потопу, пожежі та інших зовнішніх факторів.

Якщо спрацьовує сигналізація, вона здатна самостійно відлякати зловмисника через сильний сигнал, а також надсилає повідомлення на пульт охоронної фірми або смартфон користувача.

Що входить до сигналізації від компанії Ajax?

Забезпечити такий високий рівень захисту на об'єктах приміщення дозволяє комплекс різноманітного обладнання. Наприклад, є централь - це центральний блок, який є "мозком системи". Саме до нього здійснюється підключення всіх датчиків. Він контролюватиме їхню роботу, надсилатиме повідомлення про тривогу власнику або на пульт охорони.

Разом з цим обладнання ще в стандартній комплектації включає датчик руху в приміщення, датчик відкриття дверей/вікон і пульт для того, щоб керувати системою безпосередньо на об'єкті. Звичайно, сигналізація здатна доповнюватися різним обладнанням:

датчик пожежі – це сенсор пожежі та чадного газу, який сповіщатиме користувача про те, що на об'єкті виявлено вогонь, дим або небезпечний рівень газу;

датчик потоку – користувач отримуватиме повідомлення про те, що на об'єкті стався прорив труби, або підвищений рівень води через прорив посудомийки або пральної машини;

сирена – це необхідно для того, щоб забезпечити активний захист на об'єкті, де встановлена ​​сигналізація;

реле дистанційного керування – завдяки цьому користувач матиме можливість на відстані керувати жалюзі, вбудованою технікою, воротами тощо.

І це ще не все обладнання, яким може комплектуватися сигналізація від компанії Ajax, щоб забезпечити високий рівень захисту та безпеки.

Переваги сигналізації Ajax

Ті, хто хоча одного разу користувався бездротовою сигналізацією Ajax, ніколи не перейде на інше обладнання. Цьому сприяють переваги, які гарантує це обладнання:

продуманий та зручний інтерфейс, з яким без проблем зможе впоратися людина, яка вперше користується сигналізацією;

допомога від технічної підтримки завжди готова допомагати своїм клієнтам, надаючи відповіді на питання, що стосуються обладнання;

сигналізація працює за бездротовою сигналізацією, що дає можливість без особливих навичок та максимально акуратно встановити все обладнання;

складання високої якості – використовуються добротні матеріали, які здатні без проблем витримувати різноманітні зовнішні фактори;

реалізована технологія, яка дозволяє відкривати вікно на провітрювання та датчик не спрацьовуватиме;

стабільне оновлення – програмне забезпечення стабільно оновлюється, завдяки чому сигналізація стає тільки кращою;

сумісність – сигналізація від компанії Ajax сумісна з іншим обладнанням, що спрощує модернізацію існуючої системи.

І це лише кілька переваг, на які може розраховувати користувач, вибираючи сигналізацію Ajax. Важливо те, що обладнання з кожним днем ​​стає більш надійним і ефективним, при цьому завжди можна докупити додаткові датчики для розширення системи.