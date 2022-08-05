Грибок. Что нужно знать для защиты от него?

zmxn 05 серпня 2022, 18:08

Грибок является опасным заболеванием, но вылечить его возможно в мед центре Slim в Киеве, если не затягивать и пройти лечение.

Симптомы грибка кожи и ногтей

Если вы заподозрили, что место на коже, которая была травмирована, стало:

сухим;

шелушиться;

зудеть;

воспаляться;

покрываться пузырьками, трещинами и болеть, то обратитесь к специалисту.

Точно также поступайте при поражении ногтевой пластины, когда увидите, что она:

покрылась пятнами, белыми полосками;

потускнела, пожелтела, утолщилась;

стала рыхлой и границы ее крошатся.

Борьба с грибковыми инфекциями в виде обработки обуви

Лечение грибка ногтей в Киеве в нашем центре https://slim.ua/lazernaya-kosmetologiya/lazernoe-lechenie-gribka-nogtey можно ускорить, если придерживаться рекомендаций врача дерматолога.

Для этого используется 40% раствор уксуса для обработки стелек, боковых частей в обуви. После туфли, тапочки, сапоги и пр. размещают по герметичным целлофановым пакетам на сутки, а затем проветривают.

Обрабатывать обувь нужно:

Когда вы только начали лечение. При длительной терапии — каждый месяц. После терапии.

Обработка больных стоп

Сделайте раствор с 1 л. воды температуры 38-40 градусов, из ложки соды, хозяйственного мыла (20 г.) для 30-40-минутной мыльно-содовой процедуры.

Пораженную ногтевую пластину можно вначале постепенно удалить при помощи пилочки и маникюрного инструмента с захватом 1 см кожи вокруг нее.

Профилактические мероприятия

Чтобы вы не страдали таким недугом, как грибковая инфекция:

Устраивайте ежедневную стирку носкам, чулкам, колготкам. Во время похода в бассейн, сауну, душ, спортзал у вас должна быть только ваша специальная обувь. Босиком ходить не надо. Давайте своим ногам «подышать» за счет смены обуви и чистых носков. Не используйте чужое полотенце. После купания хорошо протирайте пальцы ног, особенно промежутки между ними.

Запишитесь на консультацию или лечение грибка ногтей к нам в центр, если у вас возникла проблема грибковой инфекции!