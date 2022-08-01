Як вибрати котушку для спінінга? Розміри шпулі котушок

zmxn 01 серпня 2022, 16:46

Лов риби за допомогою спінінга передбачує далекі закидання і виведення перед тим, як витягнути здобич з води. І ні те, ні інше неможливо без наявності запасів волосіні. Так що рибальські котушки - обов'язковий аксесуар для тих, хто збирається використовувати спінінг. І зараз ми розповімо вам про один із їхніх ключових параметрів – про розмір.

Що таке розмір рибальської котушки?

Це показник, який вказує - скільки на ній міститься волосіні. Безпосередньо пов'язаний із місткістю. Закономірність тут досить проста. Припустимо, у вас є котушка 2000. Це досить поширений серед спінінгістів варіант, якщо що. На ній може поміститися приблизно 200 метрів волосіні, завтовшки 0,1 мм. Або 100 метрів, але завтовшки 0,2. Дуже приблизно, оскільки кількість безпосередньо залежатиме також від способу намотування, від еластичності і розтяжності самої волосіні і від деяких інших параметрів. Але приблизне уявлення про місткість ця цифра дає.

Найбільш поширені типорозміри

Залежно від місткості шпуль рибальських котушок виділяють кілька типорозмірів. Ситуація з ними така.

1000. Один із найменших типорозмірів. Зазвичай встановлюється на спінінги та нахлистові вудилища класу лайт та ультралайт. З тестом до 12 грам та ліскою діаметром до 0,14 мм. Через таку малу місткість, вкрай важливою для таких моделей буде якість і рівномірність намотування шнура. Найчастіше використовується для лову невеликої риби, яку потім можна використовувати як живці для більшої.

1500. Варіант для легких спінінгів із тестом до 21 грама. Зазвичай розраховані на волосіні, діаметр яких не перевищує 0,22 мм. Придатний для лову виключно невеликої здобичі, оскільки потужність для таких пристроїв не дуже важлива. Але чутливість та швидкість, навпаки, у пріоритеті.

2000. Котушка 2000Котушка 2000 є, мабуть, найпоширенішою серед спінінгістів. Просто тому, що вона універсальна – підходить і для легких вудлищ, і середніх. Орієнтовний тест - до 28 грам, волосінь - до 0,25 мм. Використовується для лову різних хижаків, типу окуня або голавля, за допомогою легких та ультралегких приманок.

2500. Котушка 2500 вважається ще більш продуманим варіантом, оскільки з нею можна використовувати і середні приманки. Тобто – джиговий лов, твітчинг, використання відвідних повідців та інші хитрі техніки. Також вважається однією з найпоширеніших моделей.

4000. Котушка 4000 – це вже аксесуар для важкого спінінга. Використовується з більшими штучними приманками – джерками, важким дижгом, пількерами та іншим. Важить більше своїх менш містких аналогів, але значно потужніше за них. Так що підходить для лову великої хижої риби, тієї ж щуки. Тест – до 80 грам, діаметр волосіні – до 0,45 мм.

5000. Мабуть, найбільший, але все ще затребуваний серед спінінгістів типорозмір. Найбільш місткий, найважчий. З таким аксесуаром можна вже навіть на морську рибалку вирушати, якщо, звичайно, його корпус захищений від потрапляння всередину солоної води. Тест – до 120 грам. Можна використовувати реально важкі приманки.

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