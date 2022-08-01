Як вибрати котушку для спінінга? Розміри шпулі котушок 16:46
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Лов риби за допомогою спінінга передбачує далекі закидання і виведення перед тим, як витягнути здобич з води. І ні те, ні інше неможливо без наявності запасів волосіні. Так що рибальські котушки - обов'язковий аксесуар для тих, хто збирається використовувати спінінг. І зараз ми розповімо вам про один із їхніх ключових параметрів – про розмір.
Це показник, який вказує - скільки на ній міститься волосіні. Безпосередньо пов'язаний із місткістю. Закономірність тут досить проста. Припустимо, у вас є котушка 2000. Це досить поширений серед спінінгістів варіант, якщо що. На ній може поміститися приблизно 200 метрів волосіні, завтовшки 0,1 мм. Або 100 метрів, але завтовшки 0,2. Дуже приблизно, оскільки кількість безпосередньо залежатиме також від способу намотування, від еластичності і розтяжності самої волосіні і від деяких інших параметрів. Але приблизне уявлення про місткість ця цифра дає.
Залежно від місткості шпуль рибальських котушок виділяють кілька типорозмірів. Ситуація з ними така.
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16:46: Як вибрати котушку для спінінга? Розміри шпулі котушок
10:48: Лучшие варианты подарков, которые можно подарить на любой праздник
09:15: Онлайн-казино FizzSlots лучшее место для азартных развлечений
09:10: Сучасна доставка продуктів на дім та в офіс: зручно та оперативно
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