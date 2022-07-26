Что значит процент RTP в слотах на реальные деньги

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Онлайн казино предлагают посетителям широкий выбор игровых автоматов от ведущих производителей отрасли. В современных слотах варьируются такие характеристики, как интерфейс, коэффициенты выплат, сюжетная линия, размеры ставок. Важным для гемблеров показателем является процент отдачи игры. Производители софта закладывают в слоты с выводом денег параметр RTP. Чем выше это значение, тем больше возможная выплата.
Аббревиатура RTP расшифровывается как Return-to-Player. Это процент от общей суммы ставок в автомате, который онлайн казино возвращает гемблерам в виде выигрыша. Остальные деньги (обычно от 5 до 9%) остаются у игровой площадки в качестве «комиссионных». Данный параметр показывает соотношение между призовыми и общими ставками в процентном выражении. Критерий помогает игрокам отбирать наиболее прибыльные слоты на реальные деньги в каталоге заведения. Особенности показателя RTP:
В современных игровых автоматах слотах процент отдачи варьируется в пределах 96-98%. Если параметр ниже, это не значит, что игра бесперспективная и проигрышная. Показатель RTP слотов в казино онлайн Пин Ап или другом азартном заведении нужно оценивать вместе с волатильностью, мультипликаторами ставок, коэффициентами выплат, бонусами, фриспинами.
Производители софта закладывают размер теоретического возврата во все виртуальные слоты. Крупные провайдеры создают слоты на деньги с RTP от 95%. Это значит, что вероятность получить награду для гемблера составляет от 95 монет на длинной дистанции от 1000 прокруток, а преимущество казино достигает 5% от всех ставок игрока. Информация о показателе отдачи указана в разделе «Правила игры» или «Справка». Можно получить сведения на официальном ресурсе производителя или рассчитать теоретический коэффициент возврата самостоятельно:
В демо-версиях слотов предусмотрен автоматический режим спинов, которым удобно пользоваться для совершения большого количества прокруток. На основе рассчитанного показателя можно составить мнение о прибыльности игрового автомата и решить, стоит ли ставить на проверенном слоте настоящую валюту. Казино не могут «накрутить» коэффициент отдачи в лицензионных игровых автоматах.
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