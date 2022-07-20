Функциональные особенности и типы кухонных вытяжек

zmxn 20 липня 2022, 14:05

Неотъемлемым атрибутом кухни является кухонная вытяжка. Если в доме не будет качественного очистителя воздуха, кухонная мебель и техника очень быстро продемонстрирует следы износа.

Кухонные вытяжки – разновидности

Кухни отличаются габаритами и дизайном, поэтому вытяжка на кухню должна соответствовать этим параметрам. Различают следующие модели:

наклонная или телескопическая;

встраиваемая или Т-образная;

каминная;

островная;

плоская.

Также есть купольные кухонные вытяжки, декорированные натуральной древесиной. В 350-ти моделях, выбрать вытяжку можно на любой вкус. Группировка вытяжек по категориям и фотографии, сопровождающие позиции, помогают выбрать внешний вид изделия и схему встраивания.

Кухонные вытяжки Ventolux - особенности

Кухонные вытяжки Ventolux представлены стандартными размерами – ширина 60 см., и нестандартной шириной – 80 см. Размерная сетка вытяжек от 35 до 90 см. Ventolux представляет большой выбор цветовых решений:

черную или белую;

коричневую;

кремовую.

Есть вытяжки из нержавейки. Цены связаны с материалом их изготовления. Производители комбинируют несколько материалов одновременно, такие модели дороже.

Различают кухонные вытяжки и по параметрам мощности. Доступны модели с показателями от 400 до 1200 м. куб. Это позволяет подобрать оптимальный вариант в независимости от площади помещения. Если вас интересует бесшумная вытяжка, обратите внимание на модели, оборудованные мотором MAGIC MOTOR. Большинство моделей работает в трех скоростном режиме. Есть варианты с двумя, пятью и девятью скоростями.

Оборудование дополнительным функционалом

Для пользователей, которые не желают ограничивать себя стандартным функционалом кухонных вытяжек предусмотрены модели, оборудованные дополнительным:

датчики задымленности и автоматического определения пара;

таймер;

пульт дистанционного управления;

автоматическое открывание люка.

Практически все модели работают в режиме отвода. Некоторые могут функционировать на угольных фильтрах (режим рециркуляции). В таком режиме работают модели вытяжек с мощностью меньше чем 750 м. куб. Подвесные модели работают в режиме отвода.

Автономным освещением оборудованы все модели вытяжек. Это позволяет создавать на рабочей поверхности дополнительные акценты. Предназначается бытовая кухонная вытяжка для использования в домашних условиях (в квартире).

Эффективность работы вытяжки зависит от ее соответствия параметрам кухни. Если у вас остались вопросы, вы можете получить консультацию менеджера компании.